ميلان يحسم صفقة مهاجم تشيلسي

نكونكو
نكونكو

توصل ميلان لاتفاق مع نادي تشيلسي للتعاقد مع مهاجمه الفرنسي كريستوفر نكونكو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال خبير الانتقالات الإيطالي فابريزيو رومانو، إن ميلان اتفق مع تشيلسي على صفقة بقيمة 36 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع المهاجم كريستوفر نكونكو.

وتابع: بالإضافة إلى بند من بيع اللاعب مستقبلًا. نكونكو سيقبل بخفض راتبه للانضمام إلى ميلان بعقد يمتد لخمس سنوات، وقد حصل على إذن بالسفر من أجل الفحص الطبي.

