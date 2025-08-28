أحمد حجازي ضد محرز، تشكيل مباراة أهلي جدة ونيوم في الدوري السعودي

أعلن مدربا أهلي جدة ونيوم، عن تشكيل الفريقين للمباراة التي تجري مساء اليوم الخميس، على ملعب الإنماء في مواجهة قوية ضمن افتتاح مباريات الدوري السعودي للموسم الجديد 2025/ 2026.

تشكيل الأهلي أمام نيوم

تشكيل نيوم أمام الأهلي

ويدخل الأهلي الموسم الجديد بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه، إضافة إلى إحرازه كأس السوبر السعودي مؤخرًا، ما يمنحه دفعة قوية قبل انطلاق منافسات الدوري المحلي.

موعد مباراة الأهلي ضد نيوم في الجولة الأولى بالدوري السعودي

من المقرر أن تقام المباراة المرتقبة الافتتاحية للدوري السعودي، مساء اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، وذلك في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد نيوم

وتنقل مباراة الأهلي ضد نيوم عبر منصة ثمانية السعودية الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين.

