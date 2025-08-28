الخميس 28 أغسطس 2025
لجنة الحكام تناقش الحالات التحكيمية للجولة الرابعة للدوري الممتاز

عقدت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز، اجتماعًا فنيًا مع عدد من حكام الجولة الرابعة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، لمناقشة بعض الحالات التحكيمية، يأتى ذلك ضمن خطة تحسين وتطوير أداء الحكام.

فى سياق متصل، استكمل أوسكار رويز، الاجتماع مع حكام الساحة والفيديو "VAR"، عبر تقنية "زووم"، لمناقشة جميع الحالات التحكيمية فى الأسبوع الرابع من الدورى.

فيما أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الرابعة من المرحلة الأولى، وذلك طبقًا للائحة مسابقة دوري Nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.
‎وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة إنبي والجونة:

توقيع غرامة مالية على نادي إنبي قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب عدم الألتزام بالمواد ذات الصلة المنظمة لرش الملعب أثناء وقبل والمباراة.

طلائع الجيش والإسماعيلي:

إيقاف أبو بكر ألفا كيتا لاعب فريق طلائع الجيش مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك للطرد بسبب اللعب العنيف.

