الجمعة 29 أغسطس 2025
رياضة

إنزاجي يعلن عن صدمة للهلال قبل مواجهة الرياض في الدوري السعودي

إنزاجي، فيتو
إنزاجي، فيتو

تحدث  الإيطالي، سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، عن مباراة فريقه أمام الرياض ضمن لقاءات الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يستضيف الهلال نظيره الرياض ضمن لقاءات الجولة الأولى من عمر الدوري السعودي للموسم الجديد على ملعب المملكة آرينا.

وأكد إنزاجي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة  استمرار الثنائي، عبد الله رديف وعبد الله الحمدان، ضمن قائمة الزعيم المحلية استعدادًا للموسم الجديد، كما أكد على غياب الوافد الجديد، ثيو هيرنانديز، عن المباراة بسبب الإيقاف.

 

وقال إنزاجي في تصريحاته: بعد انتهاء مشاركتنا في كأس العالم للأندية، منحنا اللاعبين فترة راحة مناسبة، ثم دخلنا في معسكر إعدادي كان جيدًا للغاية بالنسبة لنا”.

وأضاف الإيطالي: “ثيو هيرنانديز لن يشارك في مباراة الغد، لأنه موقوف نتيجة بطاقة حصل عليها في آخر ظهور له مع ميلان”.

 

وتابع إنزاجي: نحن على علم بوضعية المهاجمين، ولا أشعر بالقلق، لأن لدينا عناصر قادرة على اللعب في الأطراف وتقديم الإضافة المطلوبة”.

وواصل إنزاجي: ليوناردو لن يكون متاحًا لنا في الدوري، وأيضًا ميتروفيتش الذي لم تكتمل جاهزيته بعد، لكن لدينا داروين نونيز وعبدالله رديف وعبدالله الحمدان، وبالتالي مسألة الهجوم ليست مقلقة بالنسبة لي”.

وشدد: “نثق في ناصر الدوسري ليقدم نفس المستوى الذي ظهر به في المونديال، كما أن داروين نونيز مهاجم ممتاز وتأقلم سريعًا مع الفريق، ولطالما كان يسجل مع كل الأندية التي لعب لها باستثناء الموسم الماضي بسبب ظروف خاصة.”

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد الرياض ضمن لقاءات الجولة الأولى من دوري روشن غدا الجمعة الموافق 29 أغسطس على ملعب المملكة آرينا في تمام الساعة 6:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

الدوري السعودي الهلال ضد الرياض الهلال السعودي المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي هيرنانديز ثيو هيرنانديز

