بسبب أشرف داري، الجدل والانتقادات تلاحق وليد الركراكي

تعرض وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، لسيل من الانتقادات بعد قرار استدعائه لمدافع الأهلي، أشرف داري، إلى صفوف أسود الأطلس استعدادًا لمواجهتي النيجر وزامبيا.

وأكدت الصحف المغربية أن قرار انضمام داري إلى منتخب المغرب غير مدروس خاصة وأن اللاعب لم يلفت الأنظار مع النادي الأهلي.

قائمة "أسود الأطلس" لمعسكر سبتمبر

وأعلن وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، قائمة "أسود الأطلس" لمعسكر شهر سبتمبر المقبل.

ويستعد المنتخب المغربي ‏لمواجهتي النيجر وزامبيا يومي 5 و8 من الشهر المقبل، في التصفيات الأفريقية ‏المؤهلة إلى كأس العالم 2026.‏

وضمت القائمة الجديدة 27 لاعبا، وشهدت استدعاء لاعبين اثنين لأول مرة، فضلا عن عودة لاعبين آخرين بعد غيابهما عن المعسكر الماضي.

اللاعبان الجديدان في قائمة منتخب المغرب هما ‏مهدي لحرار، المتألق مع "أسود الأطلس" في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، ونايل ‏العيناوي، المنتقل حديثًا إلى نادي روما الإيطالي ونجل أسطورة التنس المغربي يونس ‏العيناوي.‏

كما شهدت القائمة عودة المدافعين محمد الشيبي لاعب بيراميدز، وأشرف ‏داري مدافع الأهلي.

قائمة منتخب المغرب

حراسة ‏المرمى: منير المحمدي - ياسين بونو - مهدي لحرار.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - نايف أكرد - جواد الياميق - عمر الهلالي - محمد الشيبي - وأشرف داري - آدم ماسينا - سفيان الكرواني - يوسف بلعمري.

خط الوسط: بلال الخنوس - ‏إسماعيل الصيباري - سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - أسامة العزوزي - نايل العيناوي - إلياس بن الصغير.

خط الهجوم: إبراهيم دياز - شمس الدين الطالبي - يوسف النصيري ‏- مروان سنادي - أمين عدلي - حمزة إيغامان - إلياس أخوماش - أيوب الكعبي.

ويحتاج منتخب المغرب نقطة واحدة فقط لضمان التأهل إلى المونديال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.