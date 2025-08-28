الجمعة 29 أغسطس 2025
أهلي جدة يتقدم بهدف أمام نيوم بالشوط الأول بالدوري السعودي (فيديو)

أهلي جدة، فيتو
أهلي جدة، فيتو

الدوري السعودي، تقدم أهلي جدة بهدف دون رد أمام نيوم، بالشوط الأول في المباراة التي تجري حاليا على ملعب الإنماء في مواجهة قوية ضمن افتتاح مباريات الدوري السعودي للموسم الجديد 2025/ 2026.

وأحرز إيفان توني الهدف الأول لأهلي جدة في مرمى نيون مع الدقيقة 23.

لمشاهدة الفيديو من هنا

 

تشكيل الأهلي أمام نيوم 

تشكيل نيوم أمام الأهلي

ويدخل الأهلي الموسم الجديد بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه، إضافة إلى إحرازه كأس السوبر السعودي مؤخرًا، ما يمنحه دفعة قوية قبل انطلاق منافسات الدوري المحلي.

موعد مباراة الأهلي ضد نيوم في الجولة الأولى بالدوري السعودي

من المقرر أن تقام المباراة المرتقبة الافتتاحية للدوري السعودي، مساء اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، وذلك في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد نيوم

وتنقل مباراة الأهلي ضد نيوم عبر منصة ثمانية السعودية الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين.

