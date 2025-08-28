الجمعة 29 أغسطس 2025
إبراهيم عادل يتدرب تحت إشراف جهاز منتخب مصر

ابراهيم عادل، فيتو
ابراهيم عادل، فيتو

وضع منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن برنامج تدريبي خاص لـ إبراهيم عادل المحترف بالجزيرة الإماراتي عقب عودته أمس الأول للقاهرة، وتم تكليف الجهاز المعاون بالإشراف على تدريبه وتخصيص فقرة تدريبية له حتى موعد معسكر المنتخب المقرر انطلاقه 1 سبتمبر المقبل.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، للدخول في معسكر تدريبي في الأول من سبتمبر المقبل، استعدادا لمواجهتيه أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك. 

موعد معسكر منتخب مصر المقبل

وحدد الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، يوم الأحد 31 أغسطس الجاري، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك. 

موعد مباراتي مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو

وتقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا يوم 5 سبتمبر المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، فيما تقام مباراته أمام بوركينا فاسو يوم 9 من الشهر نفسه في الجولة الثامنة من التصفيات.

وتنقل كلا المباراتين على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، كما تنقلهما قناة أون سبورت المصرية على التردد الأرضي.

