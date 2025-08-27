حلاوة المولد، طريقة عمل البندقية الفاخرة في البيت

طريقة عمل البندقية، حلاوة المولد من أشهر الحلويات التقليدية التي ترتبط بذكرى المولد النبوي الشريف، وتتنوع أشكالها وأنواعها مثل السمسمية، الفولية، الحمصية، والملبن.

وطريقة عمل البندقية، سهلة وبسيطة وهى تعتبر من الأنواع المميزة والفاخرة لأنها تحضر من البندق وهو من المكسرات التى تباع بأسعار عالية، والتي تمتاز بمذاقها الغني وقيمتها الغذائية العالية، حيث يجتمع فيها الطعم المقرمش للبندق مع حلاوة الكراميل.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل البندقية.

مكونات عمل البندقية:-

½ كيلو بندق محمص مقشور، ويمكن استخدام البندق الصحيح أو المجروش حسب الرغبة

2 كوب سكر أبيض

½ كوب ماء

2 ملعقة كبيرة عسل جلوكوز لإعطاء قوام متماسك ومنع تكسير السكر

عصير نصف ليمونة لتجنب تبلور السكر

رشة فانيليا اختياري لإضافة نكهة

ملعقة صغيرة زبدة لدهن الصينية

طريقة عمل البندقية

في البداية يحمص البندق في الفرن أو على نار هادئة حتى يخرج رائحته الشهية ويصبح لونه ذهبي.

يمكن إزالة القشر تماما أو ترك جزء منه حسب الرغبة.

في إناء عميق على النار، يوضع السكر مع الماء وعسل الجلوكوز.

يترك الخليط على نار متوسطة حتى يذوب السكر تماما دون تحريك حتى لا يتبلور.

عند الغليان، يضاف عصير الليمون ويترك الخليط حتى يأخذ اللون الذهبي المائل للبني لون الكراميل.

بعد وصول الكراميل للون المناسب، يضاف البندق المحمص مباشرة ويقلب سريعا حتى يتغطى بالكامل بالكراميل.

يدهن سطح رخامة المطبخ أو صينية كبيرة بالزبدة جيدا.

يسكب خليط البندق بالكراميل بسرعة ويفرد باستخدام النشابة المدهونة بالزيت أو الزبدة.

يفرد بسمك متوسط لا رفيع جدا حتى لا يتكسر، ولا سميك جدا حتى يسهل تقطيعه.

يترك ليبرد تماما ثم يقطع بسكين حاد إلى مربعات أو مستطيلات.

لنجاح البندقية لا تتركي السكر فترة طويلة على النار حتى لا يحترق ويصبح طعمه مرا.

استخدمي عسل الجلوكوز لأنه يساعد على تماسك الحلوى ويمنع تكسيرها.

من الأفضل تجهيز الصينية أو الرخامة المدهونة بالزبدة قبل البدء في الكراميل حتى تتمكني من صب الخليط بسرعة.

يمكن إضافة فانيليا أو رشة قرفة لإضفاء نكهة مميزة.

يحفظ البندق في علبة محكمة الإغلاق بعيدا عن الرطوبة حتى يظل مقرمش.

الفوائد الغذائية للبندقية

البندق غني بالدهون الصحية غير المشبعة التي تحافظ على صحة القلب.

يحتوي على نسبة عالية من البروتينات والمعادن مثل المغنيسيوم والحديد.

مصدر جيد لفيتامين E ومضادات الأكسدة التي تحارب الشيخوخة المبكرة.

يمنح الجسم طاقة عالية، مما يجعله مناسب في الأجواء الباردة ووقت الاحتفالات.

