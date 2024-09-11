طريقة عمل النوجا، من حلوى المولد اللذيذة ويسهل تحضيرها

طريقة عمل النوجا، النوجا من حلوى المولد الشعبية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وهى تنتشر عادة فى الأسواق وتقدم كتسالى.

وطريقة عمل النوجا، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ومع اقتراب الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف تحرص ربات البيوت على تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

والنوجا هي واحدة من أشهر الحلويات المرتبطة بالمناسبات وخاصةً المولد النبوي في بعض الدول العربية، وتتميز بقوامها اللين أو المقرمش حسب النوع، ويتم تحضيرها باستخدام المكسرات والعسل أو السكر.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل النوجا.

مكونات عمل النوجا:-

2 كوب سكر

1/2 كوب عسل (اختياري)

1/2 كوب ماء

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 بياض بيض

1 كوب من المكسرات المحمصة (لوز، فستق، بندق أو خليط من المكسرات)

ملعقة صغيرة فانيليا

ورق زبدة للتبطين

طريقة عمل النوجا

طريقة عمل النوجا:-

في قدر على نار متوسطة، ضعي السكر والماء والعسل إذا تم استخدامه وعصير الليمون.

اتركي الخليط حتى يغلي مع التقليب بين الحين والآخر لتذوب المكونات.

بعد الغليان، اتركيه على نار هادئة بدون تقليب حتى يصل الخليط إلى درجة حرارة 140 درجة مئوية (يمكن استخدام ميزان حرارة الحلويات).

أثناء غليان الشربات، اخفقي بياض البيض باستخدام الخلاط الكهربائي حتى يصبح قوامه رغويًا وثابتًا.

بمجرد وصول الشربات إلى درجة الحرارة المطلوبة، ابدئي بصبه ببطء على بياض البيض المخفوق مع الاستمرار في الخفق بسرعة متوسطة.

استمري في الخفق حتى يصبح الخليط لامعًا وثقيلًا.

أضيفي الفانيليا والمكسرات المحمصة إلى الخليط وقلبي برفق حتى تتوزع المكسرات بالتساوي.

صبي الخليط في صينية مغطاة بورق زبدة، ثم افرديه بالتساوي.

اتركي النوجا لتبرد تمامًا وتتماسك لمدة 4-6 ساعات.

بعد أن تتماسك النوجا، قطعيها إلى مربعات أو مستطيلات صغيرة حسب الرغبة.

يمكنك تغليفها بورق شفاف للحفاظ على طراوتها أو تقديمها مباشرة.

يمكنك استخدام أي نوع من المكسرات حسب تفضيلاتك.

إذا كنت تفضلين النوجا المقرمشة، اتركي الشربات يغلي لفترة أطول قليلًا قبل إضافته لبياض البيض.

النوجا تتطلب بعض الحذر أثناء التحضير بسبب ارتفاع درجة حرارة الشربات، لذا تأكدي من اتخاذ جميع احتياطات الأمان أثناء العمل.

هذه هي الطريقة البسيطة لتحضير النوجا الشهية التي تُعد من أبرز حلويات المولد النبوي.