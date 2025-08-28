لتخطي الدوسري وجوميز، رقمان جديدان ينتظران رونالدو في الدوري السعودي

دوري روشن السعودي، يسعى البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي لتحقيق إنجازًا جديدًا بعدما أصبح قريبًا من اعتلاء قمة الهدافين الأوروبيين في تاريخ دوري روشن.

وينطلق اليوم الخميس الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين 2025-2026.

رونالدو يتحدى جوميز



وانضم رونالدو إلى الدوري السعودي في يناير 2023 ونجح في تسجيل 74 هدفًا حتى الآن في الدوري السعودي ليحتل المركز الثامن في قائمة الهدافين التاريخيين.



وبات رونالدو على بعد 7 أهداف فقط لمعادلة الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال السابق الذي يملك 81 هدفًا كأكثر لاعب أوروبي تهديفًا في الدوري السعودي.

صراع رونالدو والدوسري



الأمر لا يتوقف عند جوميز فقط إذ ينتظر رونالدو صراعًا محليًا مثيرًا مع سالم الدوسري نجم الهلال في الموسم الجديد في قائمة أعلى الهدافين بالدوري السعودي.

يحتل الدوسري وجوميز المركز الخامس في قائمة الهدّافين التاريخيين في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 81 هدفًا.

ويحتاج الدون إلى 8 أهداف فقط ليتجاوز النجمين معًا ويقفز إلى المركز الخامس في القائمة التاريخية للدوري.

ويتربع السوري عمر السومة لاعب الحزم على الصدارة برصيد 154 هدفًا يليه المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الشباب بـ 150 هدفًا ليشكلا معًا ثنائيًا استثنائيًا يصعب الاقتراب من أرقامهما في الوقت الحالي.

ويضم ترتيب الهدافين التاريخيين أسماء لامعة تركت بصمة واضحة في الدوري مثل ناصر الشمراني (126 هدفًا) ومحمد السهلاوي (105 أهداف) إضافة إلى جوميز وسالم الدوسري ورونالدو ورومارينيو وإيجالو وصولًا إلى الكاميروني توامبا.

قائمة الهدّافين التاريخيين في الدوري السعودي

عمر السومة - 154 هدفًا

عبد الرزاق حمد الله - 150 هدفًا

ناصر الشمراني - 126 هدًا

محمد السهلاوي - 105 أهداف

سالم الدوسري - 81 هدفًا

بافيتيمبي جوميز - 81 هدفًا

رومارينيو - 76 هدفًا

كريستيانو رونالدو - 74 هدفًا

أوديون إيجالو - 73 هدفًا

لياندر تاوامبا - 70 هدفًا

