أخبار الرياضة اليوم: قرعة نارية لدوري أبطال أوروبا.. الخطيب يؤازر لاعبي الأهلي قبل مواجهة بيراميدز.. الزمالك يتقدم ببلاغ إلى النائب العام بسبب الجماهير

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

جرت اليوم الخميس، في موناكو بفرنسا، قرعة مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، وستكون هناك مواجهات مثيرة وقوية بين الفرق العريقة.

يشارك 36 فريقا من مختلف أنحاء القارة الأوروبية في مسابقة دوري أبطال أوروبا في نسخة البطولة الجديدة 2025-2026، بدلا من 32 ناديًا كما جرت العادة على مدار عدة سنوات مضت قبل أن يسدل الستار على هذا النظام في 2023-2024.

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على حضور مران الفريق الصباحي الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش، لتقديم الدعم للاعبي الفريق، استعدادا لمباراة بيراميدز، في بطولة الدوري الممتاز.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، استعداداته لمباراة بيراميدز المقرر لها بعد غد السبت.

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الرابعة من المرحلة الأولى، وذلك طبقًا للائحة مسابقة دوري Nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

‎وجاءت العقوبات على النحو التالي:

ألمح الأسطورة ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين ونجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، باعتزاله اللعب الدولي بعد مونديال 2026.

فقبل مواجهة فنزويلا في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، يوم 4 سبتمبر المقبل، ضمن تصفيات كأس العالم، قال ميسي في تصريحات صحفية: "ستكون مباراة مميزة جدا بالنسبة لي، لأنها الأخيرة في التصفيات (على أرض الأرجنتين)".

استقر يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على بديل نبيل عماد دونجا في مباراة الأبيض المقبلة ضد وادي دجلة.

ويغيب نبيل عماد دونجا عن مباراة الزمالك القادمة ضد وادي دجلة للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

أكد السلوفيني ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، مساء اليوم الخميس، أن قضية لعب مباريات الدوري خارج الحدود المحلية ليست نقاشا ثانويا، وإن الاتحاد القاري سيطرح المسألة على طاولة الهيئات الدولية الكبرى.

وصرح تشيفرين لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية: "سنفتح هذا النقاش أيضًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومع جميع الاتحادات، لأنني لا أعتقد أن هذا أمر جيد".

طلب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المشاركة أساسيا في مباراة الأبيض المقبلة ضد وادي دجلة في الدوري الممتاز.

وعلمت فيتو أن هناك جلسة جمعت فتوح ويانيك فيريرا مدرب الزمالك، وطلب خلالها اللاعب المشاركة بصفة أساسية ضد وادي دجلة.

عقدت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز، اجتماعًا فنيًا مع عدد من حكام الجولة الرابعة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، لمناقشة بعض الحالات التحكيمية، يأتى ذلك ضمن خطة تحسين وتطوير أداء الحكام.

فى سياق متصل، استكمل أوسكار رويز، الاجتماع مع حكام الساحة والفيديو "VAR"، عبر تقنية "زووم"، لمناقشة جميع الحالات التحكيمية فى الأسبوع الرابع من الدورى.

رفض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، محاولات المساس بجماهير نادي الزمالك أو تشويه جمهور القلعة البيضاء بأي شكل من الأشكال.

وأكد مجلس الإدارة على عدم التهاون في حقوق جماهيره أو الدفاع عنها ضد أي محاولات للإساءة المتعمدة لهم أو بغرض تشويه جماهير النادي.

تحدث الإيطالي، سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، عن مباراة فريقه أمام الرياض ضمن لقاءات الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يستضيف الهلال نظيره الرياض ضمن لقاءات الجولة الأولى من عمر الدوري السعودي للموسم الجديد على ملعب المملكة آرينا.

حصل نجم كرة القدم والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" الفرنسي ميشيل بلاتيني، والرئيس السابق للاتحاد الدولي "فيفا" السويسري جوزيف سيب بلاتر، على البراءة نهائيًا، في قضية احتيال، لعدم تقدم الادعاء بطلب استئناف جديد.

وأصدر مكتب المدعي العام السويسري بيان اليوم الخميس قال فيه: "يتنازل مكتب المدعي العام السويسري عن استئنافه، ليوافق بذلك على الحكم الصادر في محكمتي الدرجة الأولى والثانية".

