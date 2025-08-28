الجمعة 29 أغسطس 2025
فتوح يطلب المشاركة أساسيا مع الزمالك أمام وادي دجلة

أحمد فتوح
أحمد فتوح

طلب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المشاركة أساسيا في مباراة الأبيض المقبلة ضد وادي دجلة في الدوري الممتاز. 

أحمد فتوح 

وعلمت فيتو أن هناك جلسة جمعت فتوح ويانيك فيريرا مدرب الزمالك، وطلب خلالها اللاعب المشاركة بصفة أساسية ضد وادي دجلة. 

وجاء طلب فتوح أملا في تواجده بقائمة منتخب مصر خلال معسكر سبتمبر، المقرر انطلاقه يوم الإثنين المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.  

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة يانيك فيريرا، لمواجهة نظيره وادي دجلة يوم الأحد المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري الممتاز 

وتنطلق مباراة الزمالك ووادي دجلة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب استاد السلام. 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة 

تنقل مباراة الزمالك ووادي دجلة عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز. 

الزمالك 
الزمالك 

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، قد قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الخميس.

ويستأنف الفريق تدريباته مساء غد الجمعة على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة وادي دجلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يتصدر الدوري الممتاز 

وكان فريق الزمالك فاز على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الثلاثاء الماضي على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.

