إيقاف دونجا والشيبي، عقوبات الجولة الرابعة للدوري الممتاز

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الرابعة من المرحلة الأولى، وذلك طبقًا للائحة مسابقة دوري Nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

‎وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة إنبي والجونة:

توقيع غرامة مالية على نادي إنبي قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب عدم الألتزام بالمواد ذات الصلة المنظمة لرش الملعب أثناء وقبل والمباراة.

طلائع الجيش والإسماعيلي:

إيقاف أبو بكر ألفا كيتا لاعب فريق طلائع الجيش مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك للطرد بسبب اللعب العنيف.

مباراة بيراميدز ومودرن سبورت:

‎إيقاف محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة الزمالك وفاركو:

إيقاف نبيل عماد علي المهدي، لاعب فريق الزمالك، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

‎إيقاف بابكر ندياي لاعب فريق فاركو مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

