رئيس يويفا يعارض إقامة مباريات دوري الأبطال في الولايات المتحدة

أكد السلوفيني ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، مساء اليوم الخميس، أن قضية لعب مباريات الدوري خارج الحدود المحلية ليست نقاشا ثانويا، وإن الاتحاد القاري سيطرح المسألة على طاولة الهيئات الدولية الكبرى.

رئيس يويفا يفسر رفضه إقامة المباريات في أمريكا

وصرح تشيفرين لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية: "سنفتح هذا النقاش أيضًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومع جميع الاتحادات، لأنني لا أعتقد أن هذا أمر جيد".

واستشهد تشيفرين بالثقل الثقافي والاجتماعي لكرة القدم في القارة العجوز، مذكرا بأن "جوهر الرياضة يكمن في قربها من المدرجات".

وتابع: "حسنًا، إذا كان استثناءً، فلا بأس، إذا كان هناك سبب، فلا بأس.. لكن، من حيث المبدأ، يجب أن تلعب الفرق الأوروبية في أوروبا، لأن الجماهير التي تشجعها تعيش في أوروبا.. إنها تقاليد عظيمة".

وحذر تشيفرين من أن الخيارات القانونية لإحباط هذه الخطط محدودة، لكنه أوضح عدم رضاه عن المفهوم الذي تروج له المؤسسات الكبرى في إسبانيا وإيطاليا.

وأضاف: "نحن غير سعداء.. لكن مهما بحثنا قانونيا، ليست لدينا مساحة كبيرة هنا إذا وافقت الاتحادات، وكلا الاتحادين (الإسباني والإيطالي) وافقا"، وهذا اعتراف يعكس عجز الهيئة الأوروبية في مواجهة الدعم الرسمي من الاتحادات الوطنية المعنية.

وأتم: "أعتقد أننا في المستقبل سيتعين علينا مناقشة هذا الأمر بجدية بالغة، لأن كرة القدم يجب أن تُلعب في أوروبا، ويجب أن يشاهدها المشجعون في بلادهم.. لا يمكنهم السفر إلى أستراليا أو الولايات المتحدة لمشاهدة فرقهم".

