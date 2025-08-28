الخميس 28 أغسطس 2025
الزمالك يعلن تقديم بلاغات للنائب العام ضد المسيئين لجماهيره

حسين لبيب
حسين لبيب

رفض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، محاولات المساس بجماهير نادي الزمالك أو تشويه جمهور القلعة البيضاء بأي شكل من الأشكال. 

وأكد مجلس الإدارة على عدم التهاون في حقوق جماهيره أو الدفاع عنها ضد أي محاولات للإساءة المتعمدة لهم أو بغرض تشويه جماهير النادي.

الزمالك يدافع عن جماهيره 

وواصل بيان الزمالك:" لن يقف المجلس ساكنًا أمام  الحملات الممنهجة ضد جماهير القلعة البيضاء، رغم أن جماهيرنا  الوفية تضرب مثالًا يحتذى به في الالتزام والانضباط والوعي الكامل داخل وخارج الملاعب.
وتابع:" من هذا المنطلق تقدم مجلس إدارة النادي بعدة بلاغات رسمية للسيد المستشار محمد شوقي النائب العام ضد كل من، المدعو (م. ص)، والمدعو (ت. ع)، وعدد من أصحاب المنشورات والفيديوهات التي تم رصدها في الآونة الأخيرة، والتي تتعمد تشوية صورة جماهير النادي والإساءة إليهم ونشر معلومات مغلوطة وتعمدهم التحريض الصريح ضد جماهير الزمالك، بغرض تكدير الأمن والسلم العام وبث الفتنة بين الجماهير.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

وطالب مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المبلغ عنهم لارتكابهم مخالفات تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، وتعمدهم استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت بغرض الإساءة لنادي الزمالك وجماهيره.

