الجمعة 29 أغسطس 2025
رياضة

ضمك يخطف تعادلا مثيرا من الحزم في افتتاح مباريات الدوري السعودي

الدوري السعودي، رفض فريق ضمك الخسارة أمام ضيفه الحزم، وفرض عليه التعادل 1-1، في اللقاء الافتتاحي لبطولة دوري روشن السعودي، الذي جمعهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط.

أهداف مباراة ضمك ضد الحزم وضربة جزاء ضائعة

تقدم الحزم بهدف سجله البرتغالي فابيو مارتينيز في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، وأدرك ضمك التعادل بواسطة المغربي جمال حركاس في الدقيقة 90+7.

وأهدر السوري عمر السومة ركلة جزاء في الدقيقة 90+5.

وبعد شوط أول كان دون المستوى، ارتقع أداء الفريقين في الشوط الثاني، حيث تبادلا الهجمات، ونجح الحزم في الحصول على ركلة جزاء، نفذها البرتغالي فابيو مارتينيز ولعب الكرة قوية على يسار الحارس البرازيلي كيوين سيلفا (57).

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع تحصل الحزم على ركلة جزاء ثانية لكن السوري عمر السومة الهداف التاريخي للدوري لعب الكرة قوية فرق العارضة، لينجح ضمك في إدارك التعادل عندما ارتقى المغربي جمال حركاس لكرة من الركنية ولعبها برأسه على يمين الحارس الرأس الأخضري برونو فاريلا.

