تصريح مثير، هل لمح ميسي إلى اعتزال اللعب دوليا مع منتخب الأرجنتين؟

ألمح الأسطورة ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين ونجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، باعتزاله اللعب الدولي بعد مونديال 2026.

تصريحات ميسي المثيرة

فقبل مواجهة فنزويلا في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، يوم 4 سبتمبر المقبل، ضمن تصفيات كأس العالم، قال ميسي في تصريحات صحفية: "ستكون مباراة مميزة جدا بالنسبة لي، لأنها الأخيرة في التصفيات (على أرض الأرجنتين)".

وأضاف: "لا أعرف ما إذا كانت ستُقام مباراة ودية أو المزيد من المباريات بعدها (لمنتخب الأرجنتين على أرضه)، لكنها بالتأكيد مميزة للغاية.. لهذا السبب، ستكون عائلتي وزوجتي وأطفالي وعدد كبير من أقارب زوجتي متواجدين في المدرجات، للاستمتاع بهذه اللحظة.. بعدها لا أعرف ما سيحدث، لكننا سنخوض هذه المباراة بهذا الشعور والعقلية".

وربما تكون مباراة فنزويلا هي المواجهة الدولية الرسمية الأخيرة لـ"البرغوث" على أرض بلاده، حيث تتردد أنباء عن اعتزامه اعتزال اللعب الدولي بعد مونديال 2026.

مباريات منتخب الأرجنتين القادمة

وقال الموقع الرسمي لمنتخب الأرجنتين إن التانجو سيلعب مباراتين خلال الفترة من 6 لـ14 أكتوبر القادم في أمريكا، دون الكشف عن المنافسين، كما يخوض لقاء ودي في أنجولا والثاني في كيرالا بالهند، من 10 لـ 18 نوفمبر.

وستكون هذه أول مرة في التاريخ يخوض فيها منتخب الأرجنتين مباراة ودية في أنجولا والتي ستقام في العاصمة لواندا، بحسب الموقع الرسمي.

ويشار إلى أن منتخب الأرجنتين تأهل رسميًا لكأس العالم 2026 المقرر إقامتها في المكسيك وكندا وأمريكا.

