مدرب الزمالك يستقر على بديل دونجا في مباراة وادي دجلة

استقر يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على بديل نبيل عماد دونجا في مباراة الأبيض المقبلة ضد وادي دجلة. 

 

دونجا يغيب عن مباراة الزمالك ووادي دجلة 

ويغيب نبيل عماد دونجا عن مباراة الزمالك القادمة ضد وادي دجلة للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء. 

وعلمت فيتو أن يانيك فيريرا استقر على الدفع بمحمد شحاتة أساسيا ضد وادي دجلة لتعويض غياب نبيل عماد دونجا على أن يتواجد بجانبه عبد الله السعيد وأمامهما ناصر ماهر. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لمواجهة نظيره وادي دجلة يوم الأحد المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري الممتاز 

تنطلق مباراة الزمالك ووادي دجلة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب استاد السلام. 

 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة 

تنقل مباراة الزمالك ووادي دجلة عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز. 

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، قد قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الخميس.
ويستأنف الفريق تدريباته مساء غدًا الجمعة على ستاد الكلية الحربية،،في إطار الاستعداد لمباراة وادي دجلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

 

الزمالك يتصدر الدوري الممتاز 

وكان فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الثلاثاء الماضي على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.
 

