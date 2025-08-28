الخميس 28 أغسطس 2025
ضبط 20 توك توك مخالفا في حملات مرورية بالزقازيق

حملات تفتيشية لضبط مركبات التوك توك المخالفة

قامت إدارة مرور الشرقية بتشكيل فرق عمل انتشر بشوارع مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية لرصد سائقي مركبات التوك توك غير المرخصة والمخالفة لخطوط السير واتخاذ اللازم حيالهم.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على ٢٠ مركبة بمنطقة  (طلبة عويضة) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها تصديًا لهذه الظاهرة السلبية التي تتسبب في إزعاج المواطنين.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة إلتزام أصحاب مركبات التوكتوك بخطوط السير الممنوحة لهم مشددًا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكذلك التصدي لـ ظاهرة التلوث الضوضائي الصادر عن إستخدام  أصحاب التكاتك لآلات الصوت المرتفعة والمزعجة لما تسببه من إزعاج وقلق للمواطنين مشددا على ضرورة  استمرار تلك الحملات بشكل دورى بكافة مدن ومراكز المحافظة للتصدي بكل حزم لتلك الظاهرة.

