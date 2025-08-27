تنفيذي الشرقية يبحث الاستعدادات للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ضرورة الاستعداد الجيد للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام وذلك من خلال تكثيف أعمال النظافة والتجميل ودهان البلدورات ورفع الإشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية وإضفاء لمسة جمالية وحضارية علي مداخل المدن أمام مواطنيها وزائريها تتماشى مع عراقة وأصالة المحافظة.

الحضور باجتماع التنفيذى لمحافظة الشرقية

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والأستاذ محمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، ومديري إدارات المرور والحماية المدنية والمرافق ومباحث التموين وممثلًا عن الكنيسة ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات العامة والنوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

المشروعات الجاهزة للافتتاح بالعيد القومى

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية سرعة إعداد تقارير بالمشروعات الجاهزة للافتتاح بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة حتى يلمس المواطن حجم الإنجازات التي تحققها الدولة على أرض الواقع.

كما أكد أنه يتابع بنفسه ملف التعديات علي الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة قائلًا: لن أسمح بأي تقصير في هذا الملف مشددًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مسئولي مديرية الزراعة بالتصدي بكل حسم للتعديات وإزالتها في المهد، والمتابعة المستمرة لما تمت إزالته من تعديات لمنع عودتها مرة أخرى، وتطبيق القانون بكل حزم على المتعدين.

مراجعة وصلات الكهرباء

وخلال الاجتماع شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة تراخيص الأكشاك وحصر المرخص منها وغير المرخصة والتأكد من التزام أصحابها بالأماكن المحددة فضلًا عن مراجعة وصلات الكهرباء بها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال أصحابها، وكذلك مراجعة أعمدة الإنارة العامة والتأكد من تغطيتها وعدم وجود أسلاك مكشوفة خارجها حفاظًا علي سلامة وأرواح المواطنين.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المبانى المخالفة

كما كلف المحافظ مدير إدارة المرور بإعداد دراسة موضح بها المناطق المحيطة بالمدارس والتي تحتاج إلى مطبات صناعية وإعداد تقرير للعرض علي المحافظ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن سلامة الطلاب والمواطنين كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المباني المدرجة بقائمة لجنة المنشأت الآيلة للسقوط والتي تسبب خطرًا علي سلامة المواطنين وتنفيذ قرارات اللجنة المتخذة حيال تلك المباني حفاظًا على أرواح وممتلكات المواطنين.

التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية

أكد المحافظ على ضرورة تضافر كافة الجهود والتنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية للتصدي للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتوعية المواطنين بأهمية التوجه نحو إعادة التدوير لإنتاج الأسمدة والأعلاف وخفض انبعاثات ملوثات الهواء ، والإستفادة من قش الأرز بدلًا من حرقه وذلك بالتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديرية الزراعة، وجهاز شئون البيئة وإدارة شؤون البيئة بالديوان العام.

تحسن مستوى الأداء الوظيفي

كما أكد المحافظ ضرورة تعريف المواطنين بأماكن وتوقيتات إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف المراكز والمدن والأحياء للإستفادة من السلع والمواد الغذائية المقدمة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل 30٪ وشدد المحافظ على ضرورة تسهيل عمل اللجان المشكلة من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام لمتابعة أداء العاملين بالمنشآت الخدمية والصحية لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء الوظيفي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

التنسيق بين رؤساء المراكز والغرفة التجارية

كما كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين بالبدء في التجهيزات اللازمة لإقامة معارض (أهلًا مدارس) بجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك لعرض وبيع جميع المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة عن الأسواق لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.