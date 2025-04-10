الخميس 10 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الناجي من مجزرة مدرسة بحر البقر يلقي قصيدة مؤثرة ويناشد بصرف معاش له (فيديو وصور)

أحد الناجين من مجزرة
أحد الناجين من مجزرة بحر البقر، فيتو

أحيت محافظة الشرقية الساعات الماضية، ذكرى مرور 55 عامًا على مذبحة بحر البقر، والتي راح ضحيتها 30 تلميذًا وأصيب فيها أكثر من 36 آخرين، إثر قصف وحشي نفذته 5 طائرات إسرائيلية على مدرسة بحر البقر الابتدائية، بالقذائف والصواريخ، في يوم 8 أبريل عام 1970.

جرائم إسرائيل فى حق الأطفال.. 55 عاما على مجزرة بحر البقر (إنفوجراف)

الشاهد على المجزرة

وقال السيد محمد محمد شرف الدين البالغ من العمر65 عامًا، وأحد الناجين من المذبحة: تحديدًا الساعة التاسعة صباحا فوجئنا بسماع صوت دوي طائرات حربية تحلق فوق المدرسة وسرعان ما وجدنا السقف ينهار فوق رؤوسنا داخل الفصول وتحولت إلى كوم تراب ووقعت المذبحة التي راح ضحيتها 30 تلميذًا وأصيب 50 آخرين بالإضافة إلى 3 مدرسين ومدرسات وعدد من المارة.

 السيد محمد محمد شرف الدين الشاهد علي المجزرة،فيتو
 السيد محمد محمد شرف الدين الشاهد على المجزرة، فيتو

نتجمع سنويا بجوار النصب التذكاري لاستعادة الذكريات

وأضاف: كل الناجين من المجزرة الصهيونية اعتادوا التجمع في الذكري السنوية بجوار النصب التذكاري بقرية بحر البقر مركز الحسينية لاستعادة الذكريات لافتًا، أن ذكرى مدرسة بحر البقر ستظل خالدة، وسوف نورثها لأجيالنا وأبنائنا لأنها دليل على مدى ظلم وافتراء العدوان الإسرائيلي على أطفال المدرسة.

الناجين من مجزرة بحرالبقر،فيتو
الناجين من مجزرة بحر البقر، فيتو

ناجٍ من المجزرة يناشد رئيس الجمهورية لصرف معاش له

وناشد المواطن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف معاش يضمن حياة كريمة له ولأسرته، فيما ألقى الشاهد على المجزرة قصيدة رائعة عن المجزرة.

<span style=
محافظ الشرقية يلتقط صورة تذكارية مع الناجين من مذبحة بحر البقر، فيتو

صواريخ امريكا اتفجرت.. قتلت جلال قتلت سحر

وهدوم إخواتنا اتبعترت.. اللي اختفى واللي ظهر

والكراسات ويا الكور.. شوفناها والقلب انفطر

مفيش دم هيروح هدر لا في سيناء ولا فلسطين

 

الشرقية تحيي الذكرى 55 لمجزرة مدرسة بحر البقر

ووضع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء مذبحة بحر البقر في الذكرى الـ 55، وذلك تخليدًا لذكرى الشهداء من أبناء القرية، وتكريمًا لدماء التلاميذ الطاهرة التي روت أرض الوطن وكانت بمثابة القوة الفاعلة لتحقيق انتصارات حرب أكتوبر 1973 واسترداد أرض سيناء الغالية.

المحافظ يضع اكليل من الزهورعلي النصب التذكاري وقراءة الفاتحة،فيتو
المحافظ يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري وقراءة الفاتحة، فيتو

مقتنيات متحف شهداء المجزرة الصهيونية

وتفقد المحافظ يرافقه محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية ورئيس الوحدة المحلية بشهداء بحر البقر مقتنيات المتحف والتي تضم بقايا الأدوات المدرسية من (سبورة – تخت مدرسية)، بالإضافة إلى متعلقات التلاميذ من "كراريس" و"كشاكيل" و"أقلام" و"مريلة" مدرسية ملطخة بالدماء، مشيدًا بطريقة العرض المتحفية الحديثة والتي تتلاءم وتتماشى مع ما هو موجود في المتاحف المصرية وذلك بعد أن تم وضعها بصناديق عرض زجاجية محكمة الغلق لتأمينها والحفاظ عليها من العوامل الجوية.

متحف بحرالبقر،فيتو
متحف بحر البقر، فيتو
مقتنيات شهداء بحرالبقر وبقايا القصف الصف الصهيوني علي بحرالبقر،فيتو
مقتنيات شهداء بحر البقر وبقايا القصف الصف الصهيوني علي بحر البقر، فيتو

5 طائرات إسرائيلية من طراز إف-4 فانتوم نفذت الهجوم على مدرسة بحر البقر

يٌذكر أن مذبحة بحر البقر وقعت في 8 أبريل عام 1970، حيث أطلقت 5 طائرات إسرائيلية من طراز إف-4 فانتوم الثانية على الطيران المنخفض، بقصف المدرسة الابتدائية ببحر البقر بشكل مباشر بواسطة خمس قنابل (تزن 1000 رطل) وصاروخين، وأدى هذا إلى تدمير المبنى بالكامل.

<span style=
مقتنيات مدرسة بحر البقر، فيتو

وأسفر القصف عن استشهاد 30 طالبًا، وإصابة أكثر من 50 منهم حالات خطيرة، وأصيب مدرس و11 شخصًا من العاملين بالمدرسة، وقامت الحكومة المصرية بعد الحادث بصرف تعويضات لأسر الضحايا بلغت 100 جنيه للشهيد، و10 جنيهات للمصاب، وتم جمع بعض متعلقات الأطفال وما تبقى من ملفات، فضلًا عن بقايا أجزاء من القنابل التي قصفت المدرسة، والتي تم وضعها جميعًا في متحف عبارة عن حجرة أو فصل من إجمالي 17 فصلًا تضمها جدران مدرسة "بحر البقر الابتدائية" تعلو حجرة المتحف عبارة مكتوبة بخط اليد "متحف شهداء بحر البقر".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احياء ذكرى مجزرة بحرالبقر ذكري مجزرة بحرالبقربالشرقية احد الناجين من مجزرة بحرالبقر الذكري 55 لمجزرة بحرالبقر اخبارمحافظة الشرقية رئيس الجمهورية

مواد متعلقة

شهداء لقمة العيش، جنازة شعبية حاشدة لـ 3 أشقاء ضحايا محطة الصرف الصحي بالشرقية (فيديو)

تعرف على شخصية انتصار في فيلم صقر وكناريا بطولة محمد إمام وشيكو

الكرة الطائرة، الأهلي يصطدم بقرطاج التونسي في نصف نهائي أفريقيا للسيدات

مصرع مسن في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

سامح حسين: ردود أفعال الجمهور حول فيلم "استنساخ" أسعدتني

الأرصاد: استمرار الرياح المحملة بالرمال والأتربة على هذه المناطق غدا

نهضة بركان يفوز علي أسيك ميموزا ويتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية

"آخر تحديث" سعر الذهب في الأسواق المحلية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

الأكثر قراءة

قصة مخدرات، مفاجأة في واقعة العثور على جثة طبيب ملقاة أمام فيلا بالقاهرة الجديدة

جنازات عسكرية لـ شهداء قسم النجيلة بمطروح بعد مواجهة مع عنصر إجرامي (فيديو)

ما تفعله جريمة والتاريخ لن يرحمك، ماكرون يشن هجوما لاذعا على نتنياهو (فيديو)

افتكرتها شيكولاتة، مصرع رضيعة تناولت قطعة حشيش كانت بحوزة خالها في شبرا

هيجدد ولا هيروح الأهلي، تفاصيل جلسة عضو الزمالك بالونش بغرفة الملابس بعد مباراة ستيلينبوش

هند عاكف ترد على حضور المهرجانات بلا دعوة وطردها من عرض فيلم "الصفا الثانوية بنات"

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، قفزة في الجوافة والخوخ وانخفاض كبير بالفراولة والمانجو

مصافحة وزير العدل لـ "قاضي الإعدامات" تثير الجدل في سوريا (صور)

منوعات

المزيد

أمريكا تعتزم مراقبة صفحات المهاجرين على مواقع التواصل

اعترافات مثيرة لأم بريطانية بعد قتل طفلها الذي يعاني التوحد

ميجان ماركل تدخل دوامة رسوم ترامب الجمركية بعلامتها التجارية

"أخبار السياحة" أفضل محتوى علي اليوتيوب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأربعاء 9-4-2025 في البورصات العالمية

أسعار السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 2025.4.9

سعر الأرز اليوم الأربعاء 9-4-2025 في الأسواق

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

عدد أسئلة كل مادة من مواد امتحانات الثانوية العامة 2024 - 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 10 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 10 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية