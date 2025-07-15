نشاط مكثف للسلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بالشرقية

قال الدكتور أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل بمحافظة الشرقية إنه بناء على توجيهات محمد جبران وزير العمل والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تم مرور جهاز السلامة والصحة المهنية بالمديرية على 776 منشأة تعمل بأقل من خمسين عاملًا وذلك لتقييم الوضع الأمني والسلامة والصحة بها وتم إسداء النصائح للقائمين على السلامة والصحة المهنية بتلك المنشآت كما تم أيضًا المرور على 96 مشأة من المنشآت التي تعمل بأكثر من خمسين عاملًا.

إصدار التراخيص النهائية 275 منشأة

وأضاف أنه تم إصدار التراخيص النهائية إلى 275 منشأة حيث إن المديرية تشترك مع الجهات أخرى في إصدار التراخيص لكي تزاول تلك المنشآت المهنة أو النشاط المرخصة من أجله والتي تمنح الرخصة بعد استيفاء كافة الإجراءات مع الدفاع المدني وقسم الرخص لإدارات التنمية المحلية وشؤون البيئة والصحة المهنية.

بحث 275 شكوى متنوعة

كما أشار وكيل وزارة العمل بمحافظة الشرقية إلى أن الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية قامت ببحث 275 من الشكاوى الواردة الى المديرية والتي يشكو فيها البعض من الضوضاء والتلوث والتلوث السمعى والبصرى وتم اتخاذ الإجراءات بكل شكوى حسب موضوعها.

حضور 51 لجنة التفتيش على المنشآت

ولفت إلى حضور 43 لجنة سلامة وصحة مهنية على للتفتيش على تلك المنشآت وحضور 8 لجان خماسية وهي لجان المعاشات وإخراج العامل من الخدمة بمعاش من عدمه ذلك بالإضافة إلى معاينة 11 حادثًا جسيمًا حلال شهر يونيو الماضي 2025 كما تم إجراء قياسات بيئية لـ 78 منشأة من 159 والتي تعمل في نشاطات مختلفة تتطلب قياسات بيئية.

عقد 41 ندوة أفادت 1071 من العاملين

كما أشار “عبد الهادي” إلى عقد 41 ندوة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمحافظة الشرقية حيث استفاد من تلك الندوات 1071 من العاملين بجميع قطاعات الدولة وذلك حول تطبيق منظومة التراخيص الموحدة للمحال العامة والتجارية والصناعية طبقا للقانون الذي ينص إصدار التراخيص للمحال العامة.

عقد ندوات للتعريف بمفهوم السلامة والصحة المهنية

وأكد أنه جارٍ عقد الندوات التوعوية والتثقيفية والتعريفية بمفهوم السلامة والصحة المهنية وذلك من حيث أهميتها، ومخاطر بيئات العمل المختلفة وإجراءات السيطرة والتحكم بها بعدد 19 كلية بجامعة الزقازيق تستهدف تلك الندوات فئات الإداريين والعاملين بتلك الكليات وذلك اعتبارًا من 1 /7 إلى 25 / 8 //2025.

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