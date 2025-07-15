الثلاثاء 15 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نشاط مكثف للسلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بالشرقية

أحمد عبد الهادي
أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل بمحافظة الشرقية، فيتو

قال الدكتور أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل  بمحافظة الشرقية إنه بناء على توجيهات محمد جبران وزير العمل والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تم مرور جهاز السلامة والصحة المهنية بالمديرية على 776 منشأة تعمل بأقل من خمسين عاملًا وذلك لتقييم الوضع الأمني والسلامة والصحة  بها وتم إسداء النصائح للقائمين على السلامة والصحة المهنية  بتلك المنشآت كما تم أيضًا المرور على 96 مشأة من المنشآت التي تعمل بأكثر من خمسين عاملًا.

إزالة فورية لبناء مخالف بالزهراء في محافظة الشرقية

إصدار التراخيص النهائية 275 منشأة 

وأضاف أنه تم إصدار التراخيص النهائية إلى 275 منشأة حيث إن المديرية تشترك مع الجهات أخرى في إصدار التراخيص لكي تزاول تلك المنشآت المهنة أو النشاط المرخصة من أجله والتي تمنح الرخصة  بعد استيفاء كافة الإجراءات مع الدفاع المدني وقسم الرخص لإدارات التنمية المحلية   وشؤون البيئة والصحة المهنية.

 

بحث 275 شكوى متنوعة 

كما أشار وكيل وزارة العمل بمحافظة الشرقية إلى أن الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية  قامت ببحث 275 من الشكاوى الواردة الى المديرية والتي يشكو فيها البعض من الضوضاء والتلوث والتلوث السمعى والبصرى وتم اتخاذ الإجراءات بكل شكوى حسب موضوعها.

 

حضور 51 لجنة التفتيش على المنشآت 

ولفت إلى حضور 43 لجنة سلامة وصحة مهنية على للتفتيش على تلك المنشآت وحضور 8 لجان خماسية وهي لجان المعاشات وإخراج العامل من الخدمة بمعاش من عدمه ذلك بالإضافة إلى معاينة 11 حادثًا جسيمًا حلال شهر يونيو الماضي 2025 كما تم إجراء قياسات بيئية لـ 78 منشأة من 159 والتي تعمل في نشاطات مختلفة تتطلب قياسات بيئية.

 

عقد 41 ندوة أفادت 1071 من العاملين 

كما أشار “عبد الهادي” إلى عقد 41 ندوة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمحافظة الشرقية حيث استفاد من تلك الندوات 1071 من العاملين بجميع قطاعات الدولة وذلك حول تطبيق منظومة التراخيص الموحدة للمحال العامة والتجارية والصناعية طبقا للقانون الذي ينص إصدار التراخيص للمحال العامة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في محافظة الشرقية

عقد ندوات للتعريف بمفهوم السلامة والصحة المهنية 

وأكد أنه جارٍ عقد  الندوات التوعوية والتثقيفية والتعريفية  بمفهوم السلامة والصحة المهنية وذلك من حيث أهميتها، ومخاطر بيئات العمل المختلفة وإجراءات السيطرة والتحكم بها بعدد 19 كلية بجامعة الزقازيق تستهدف تلك الندوات فئات الإداريين والعاملين بتلك الكليات وذلك اعتبارًا من 1 /7  إلى 25 / 8 //2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور احمد عبدالهادى وكيل وزارة العمل محافظة الشرقية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية محمد جبران وزير العمل السلامة والصحة المهنية

مواد متعلقة

إزالة فورية لبناء مخالف بالزهراء في محافظة الشرقية

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في محافظة الشرقية

ماس كهربائي فى خطوط الضغط العالي بإحدى قرى محافظة الشرقية

جريمة مروعة تهز محافظة الشرقية، شاب يقتل والدته بعصا حديدية ويشعل النار في جسدها، والنيابة: لا يحتمل شفقة أو رأفة، ومحكمة الجنايات تصدر حكما بإعدامه وتحيل أوراقه للمفتي

الأكثر قراءة

التهم 91 مركبة منهم 62 توكتوك و20 سيارة، حصيلة كارثية لحريق منطقة البتروكيماويات في الإسكندرية

مصادر إيرانية: انفجارات عنيفة في طهران وأنباء عن غارات إسرائيلية

بعد تصريح ترامب، خبير يحذر من مغامرة إثيوبية غير محسوبة بشأن سد النهضة

تخيلوا لما حفيدة كوكب الشرق تتحجب، والد حفيدة أم كلثوم يرد على تصريحات مدحت العدل المثيرة

سعر الفاكهة اليوم الثلاثاء، انخفاض كبير في التفاح لأول مرة وارتفاع 3 أصناف

عباس شراقي لـ ترامب: سد النهضة ليس حياة أو موت لمصر والقاهرة لا تقبل المساومة

تصادم مروع بين 4 سيارات بكوبري قناة السويس بالإسكندرية وتوقف الحركة المرورية (صور)

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 15 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم الإثنين 14/ 7/ 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 15 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 15 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية