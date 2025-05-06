الثلاثاء 06 مايو 2025
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محافظات

حملات لضبط التكاتك غير المرخصة والمخالفة بالشرقية

محافظ الشرقية حملات
محافظ الشرقية حملات لضبط التكاتك غير المرخصة والمخالفة

قامت إدارة مرور الشرقية بتشكيل فرق عمل بشوارع مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، لرصد سائقي مركبات التوكتوك غير المرخصة والمخالفة لخطوط السير، واتخاذ اللازم حيالهم.   

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أسفرت الحملة عن التحفظ على عدد ٢٥ توك توك مخالف بشوارع  (القومية- طلبة عويضة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها تصديًا لهذه الظاهرة السلبية التي تتسبب في إزعاج المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس محافظ الشرقية. 

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة التزام أصحاب مركبات التوكتوك بخطوط السير الممنوحة لهم، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكذلك  التصدي لظاهرة التلوث الضوضائي الصادر عن استخدام أصحاب التكاتك لـ آلات الصوت المرتفعة والمزعجة لما تسببه من إزعاج وقلق للمواطنين. 

 

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شدد المحافظ على ضرورة  استمرار تلك الحملات بشكل دوري بكافة مدن ومراكز المحافظة للتصدي بكل حزم لتلك الظاهرة. 

وقال: ستستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة لضبط السائقين غير الملتزمين وإعادة الانضباط للشارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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ادارة مرور الشرقية تشكيل فريق عمل شوارع مدينة الزقازيق محافظة الشرقية رصد سائقى مركبات التوكتوك الغير مرخصة المخالفة لخطوط السير اتخاد الاجراءات القانونية

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