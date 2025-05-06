حملات لضبط التكاتك غير المرخصة والمخالفة بالشرقية

قامت إدارة مرور الشرقية بتشكيل فرق عمل بشوارع مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، لرصد سائقي مركبات التوكتوك غير المرخصة والمخالفة لخطوط السير، واتخاذ اللازم حيالهم.

أسفرت الحملة عن التحفظ على عدد ٢٥ توك توك مخالف بشوارع (القومية- طلبة عويضة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها تصديًا لهذه الظاهرة السلبية التي تتسبب في إزعاج المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس محافظ الشرقية.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة التزام أصحاب مركبات التوكتوك بخطوط السير الممنوحة لهم، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكذلك التصدي لظاهرة التلوث الضوضائي الصادر عن استخدام أصحاب التكاتك لـ آلات الصوت المرتفعة والمزعجة لما تسببه من إزعاج وقلق للمواطنين.

شدد المحافظ على ضرورة استمرار تلك الحملات بشكل دوري بكافة مدن ومراكز المحافظة للتصدي بكل حزم لتلك الظاهرة.

وقال: ستستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة لضبط السائقين غير الملتزمين وإعادة الانضباط للشارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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