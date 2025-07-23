الأربعاء 23 يوليو 2025
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مرور الشرقية: حملات لضبط التكاتك المخالفة بالزقازيق

حملات لضبط التكاتك
حملات لضبط التكاتك غيرالمرخصة والمخالفة بالزقازيق

قامت إدارة مرور الشرقية بمحافظة الشرقية على مدار اليوم بتشكيل فرق عمل تنتشر بشوارع مدينة الزقازيق لرصد سائقي مركبات التوك توك غير المرخصة والمخالفة لخطوط السير واتخاذ اللازم حيالهم. 

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ضبط 25 مركبة توك توك مخالفة 

وأسفرت الحملة عن التحفظ على (25) من التكاتك بشوارع المدينة (شارع المحافظة- القومية - طلبة عويضة ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها تصديًا لهذه الظاهرة السلبية التي تتسبب في إزعاج المواطنين.

التصدي بكل حزم لظاهرة التوك توك

واكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة استمرار تلك الحملات بشكل دورى بكافة مدن ومراكز المحافظة للتصدي بكل حزم لتلك الظاهرة مشددا على ضرورة إلتزام أصحاب مركبات التوكتوك بخطوط السير الممنوحة لهم.  

 

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التصدي لظاهرة التلوث الضوضائي  

وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكذلك التصدي لظاهرة التلوث الضوضائي الصادر عن استخدام أصحاب التكاتك لآلات الصوت المرتفعة والمزعجة لما تسببه من إزعاج وقلق للمواطنين.   

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ادارة مرور الشرقية محافظو الشرقية -مدينة الزقازيق على مدار اليوم المخالفة لخطوط السير اتخاذ اللازم حيالهم تشكسل فريق عمل

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