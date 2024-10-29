صحة الشرقية: مرور لجنة الإدارات الفنية على مستشفى فاقوس

استقبل الدكتور محمد عرفات مدير مستشفى فاقوس العام بمحافظة الشرقية لجنة الإدارات الفنية بمديرية الصحة بالشرقية، وذلك فى إطار الحرص على النهوض بجودة الخدمة الطبية وذلك بالمتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية المقدمة بالمحافظة لرصد أى تقصير لتلافيه، وبناء على تعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

تشكيل لجنة المرور على المستشفى

ضمت لجنة المرور على مستشفى فاقوس الدكتور محمد عبدالعزيز مسئول الحضانات بالمديرية والدكتور محمود رمضان بادارة الرعاية الحرجة والعاجلة والدكتور محمود المسلمي بإدارة المستشفيات وكذلك الدكتورة داليا وجدى باللجنة العلمية والصيدلة الإكلينيكية.

سير العمل بالمستشفى

جاءت هذه الزيارة لمتابعة سير العمل بالمستشفى، حيث تم المرور على وحدة العناية المركزة تم مناظرة الملفات الطبية للمرضى ومناقشة الطبيب المختص والصيدلة الإكلينيكية عن تطور الحالات وبروتوكول العلاج.

التأكد من عمل الأجهزة الطبية

كما تم التأكد من عمل الأجهزة الطبية بكفاءة وفعالية، وتم متابعة أعمال التطوير لوحدة علاج الأورام والقسطرة القلبية لمناقشة خطوط السير، ومتابعة سير العمل بوحدة الحضانة تم فحص الملفات الطبية للمبتسرين للتأكد من استيفاء التسجيل الطبي والتأكد من اتباع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى

ختام الزيارة بتفقد المعمل

واختتمت الزيارة بتفقد سير العمل بالمعمل، تم التأكد من عمل الأجهزة الطبية بكفاءة وفعالية وتوافر المواد الكيميائية والكيتسات المطلوبة للتحاليل الطبية.