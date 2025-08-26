الأربعاء 27 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

العزاء بعد الإعدام، أسرة ضحية جزار الشرقية تعلق على قرار إحالة أوراق المتهم للمفتي

جنايات الزقازيق،فيتو
جنايات الزقازيق،فيتو

جريمة بشعة هزّت أرجاء مركز أبو كبير بالشرقية، انتهت اليوم بإحالة أوراق جزار متهم بقتل رجل، إلى فضيلة المفتي تمهيدًا لإعدامه شنقًا، على أن تحدد المحكمة جلسة 20 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

محاكمة قاتل شاب فاقوس أمام جنايات الزقازيق خلال ساعات

تفاصيل جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي 

المتهم، ويدعى جمال. أ. ف. ع، 35 عامًا، جزار من قرية أولاد فضل، أقدم في فبراير الماضي على قتل حاتم محمد صابر، 48 عامًا من قرية كفر الجندي، بعد خلافات قديمة تجددت بينهما. 

وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بالشرقية أنه ترصّد للمجني عليه، وضربه بـ"شومة" على رأسه ثم سدد له طعنات نافذة بسكين أودت بحياته في الحال.

أسرة المجني عليه:الحكم برد نار قلوبنا

وبعد ضبطه وإحالته للمحاكمة، أصدرت محكمة جنايات الزقازيق قرارها اليوم الذي لاقى ارتياحًا واسعًا لدى أسرة المجني عليه. 

وقال أفراد عائلته في أول تعليق: "الحكم برد نار قلوبنا.. ولن نتلقى العزاء في فقيدنا إلا بعد تنفيذ الإعدام بالقاتل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إحالة قاتل رجل أربعيني لمفتي الجمهورية جرائم محافظة الشرقية حوادث وقضايا جنايات الزقازيق اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

مفتي الجمهورية من تايلاند: لا مخرج لهذا العالم مما هو عليه إلا بالاستماع لصوت زعماء الأديان

محمد عبد اللطيف: نظام البكالوريا نقلة نوعية بمنظومة التعليم الثانوي وينهي هيمنة الفرصة الواحدة

مهرجان الإسكندرية السينمائي يعلن قائمة أفلام الدورة 41 من مسابقة شباب مصر

عودة فتوح، يانيك فيريرا يعلن تشكيل الزمالك أمام فاركو في الدوري الممتاز

سموحة يخطف الفوز الأول في الدوري المصري من كهرباء الإسماعيلية

فوائد فيتامين B12.. لصحة الجهاز العصبي ودعم خلايا الدم الحمراء

الهلال الأكثر تتويجا، سِجل أبطال الدوري السعودي قبل انطلاق الموسم الجديد

الدقهلية الأولى بين المحافظات في عدد الفائزين بمنح الجامعة الألمانية بالقاهرة 2025

الأكثر قراءة

ارتبكت إثيوبيا وتأثرت مصر، خبير يكشف موعد وصول مياه النيل الأزرق إلى السد العالي

وش إجرام، بائعة خضار تقتل عاملا وتصيب نجله الشاب بـ"سلاح أبيض" في القليوبية

صدمة لجمهور رحمة محسن، أحمد العوضي يعلن مفاجأة عن مسلسله الجديد في رمضان (فيديو)

خروج أحمد عبد القادر ميدو من السجن في لندن ونائب رئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

ثلاثي حائط صد ورابعهم إمام عاشور، صدمة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

ماتت وابنتها رفعت أمرها للسماء، قصة فيديو مبك لمسنة تدعو على ابنها بالمنوفية

محافظة الإسكندرية توجه نداء لأهالي برج العرب من انتشار رائحة غاز

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للتعيين بمجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads