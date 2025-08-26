العزاء بعد الإعدام، أسرة ضحية جزار الشرقية تعلق على قرار إحالة أوراق المتهم للمفتي

جريمة بشعة هزّت أرجاء مركز أبو كبير بالشرقية، انتهت اليوم بإحالة أوراق جزار متهم بقتل رجل، إلى فضيلة المفتي تمهيدًا لإعدامه شنقًا، على أن تحدد المحكمة جلسة 20 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

تفاصيل جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي

المتهم، ويدعى جمال. أ. ف. ع، 35 عامًا، جزار من قرية أولاد فضل، أقدم في فبراير الماضي على قتل حاتم محمد صابر، 48 عامًا من قرية كفر الجندي، بعد خلافات قديمة تجددت بينهما.

وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بالشرقية أنه ترصّد للمجني عليه، وضربه بـ"شومة" على رأسه ثم سدد له طعنات نافذة بسكين أودت بحياته في الحال.

أسرة المجني عليه:الحكم برد نار قلوبنا

وبعد ضبطه وإحالته للمحاكمة، أصدرت محكمة جنايات الزقازيق قرارها اليوم الذي لاقى ارتياحًا واسعًا لدى أسرة المجني عليه.

وقال أفراد عائلته في أول تعليق: "الحكم برد نار قلوبنا.. ولن نتلقى العزاء في فقيدنا إلا بعد تنفيذ الإعدام بالقاتل".

