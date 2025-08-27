التين الشوكي، فاكهة شعبية رخيصة تمنع تصلب الشرايين وتحمي من الشيخوخة

فوائد التين الشوكي، التين الشوكي من أنواع التين الشهيرة وهو فاكهة شعبية يباع بالأسواق فى فصل الصيف وله عشاق كثيرون من الكبار والصغار لمذاقه المميز.

وفوائد التين الشوكي، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله فى موسمه ولكن دون إفراط.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن التين الشوكي من الفواكه الصيفية الشهية التي تتميز بمذاقها الحلو وقيمتها الغذائية العالية، ويعد من الفواكه التي ارتبطت بالبيئة الصحراوية والمناطق الحارة، حيث ينمو على نبات الصبار الذي يتحمل قسوة الطقس وقلة المياه، ويعتبر التين الشوكي كنز طبيعي لصحة الإنسان، إذ يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية التي تجعله غذاء متكامل يمد الجسم بالطاقة ويحميه من العديد من الأمراض.

فوائد التين الشوكي

فوائد التين الشوكي للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد التين الشوكي للصحة:-

يحتوي التين الشوكي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك.

يعمل على تعزيز حركة الأمعاء، والتقليل من عسر الهضم والانتفاخ.

يساهم في توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يدعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تعزز جهاز المناعة.

يحارب الجذور الحرة التي تهاجم خلايا الجسم وتسبب الأمراض المزمنة والشيخوخة المبكرة.

يساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول النافع.

يحتوي على مركبات البوليفينولات التي تحمي الأوعية الدموية وتمنع ترسّب الدهون داخل الشرايين.

يساهم في ضبط ضغط الدم بفضل غناه بالبوتاسيوم الذي يعمل على توسيع الأوعية الدموية.

أثبتت الدراسات أن التين الشوكي يساعد في تقليل امتصاص السكر في الأمعاء.

يعمل على تحسين حساسية الخلايا للأنسولين، مما يجعله غذاء مناسب لمرضى السكري مع مراعاة استشارة الطبيب.

يحتوي على فيتامين E والأحماض الدهنية الأساسية التي تغذي البشرة وتحافظ على نضارتها.

يحمي البشرة من الجفاف والتجاعيد ويمنحها مظهر مشرق.

زيت بذور التين الشوكي من الزيوت الغنية التي تستخدم في مستحضرات العناية بالبشرة والشعر.

التين الشوكي قليل السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

يساهم في تقليل الرغبة في تناول الطعام بكثرة، وبالتالي يساعد في التحكم بالوزن.

بفضل احتوائه على مركبات الفلافونويدات والكاروتينات، فهو يحمي الخلايا من التلف ويقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

يحتوي على نسبة جيدة من الكالسيوم والمغنيسيوم التي تقوي العظام وتقي من هشاشتها.

يمد الجسم بالمعادن الضرورية للحفاظ على صحة الأسنان واللثة.

غني بالماء، ما يجعله مثالي لترطيب الجسم خاصة في فصل الصيف والوقاية من العطش وضربات الحرارة.

نصائح عند تناول التين الشوكي

وتابع، يجب تقشيره بعناية بسبب الأشواك الدقيقة الموجودة على قشرته، ويفضل عدم الإفراط في تناوله، إذ إن كثرة الألياف قد تسبب بعض الاضطرابات الهضمية، وعلى مرضى السكري أو من يتبعون حمية خاصة، استشارة الطبيب قبل تناوله بكميات كبيرة.

