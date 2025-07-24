فوائد التين الشوكي، يحمي من أمراض القلب وتصلب الشرايين والإمساك

فوائد التين الشوكي، التين الشوكي من الفاكهة الشعبية الشهيرة فى مصر، حيث تنتشر فى الشوارع والميادين، وله عشاق كثيرون من الكبار والصغار لمذاقه المميز.

وفوائد التين الشوكي، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن التين الشوكي، أو كما يعرف في بعض الدول بـ"الصبار"، هو فاكهة صيفية شهيرة تنمو على نبات الصبار وتتميز بقشرتها الخارجية الشوكية ولبها الطري والمليء بالبذور، ويتميز التين الشوكي بمذاقه الحلو المنعش، بالإضافة إلى غناه بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، كما لا تقتصر فوائد التين الشوكي على الصحة فقط، بل تمتد لتشمل الجمال والبشرة أيضا.

القيمة الغذائية للتين الشوكي

وأضافت: يحتوي التين الشوكي على نسبة عالية من فيتامين C، وفيتامين B، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والحديد، وهذه العناصر ضرورية لدعم وظائف الجسم المختلفة، وتعزيز المناعة، وتحسين صحة العظام.

فوائد التين الشوكي

فوائد التين الشوكي

وتابعت، أن من فوائد التين الشوكي التى تدفع لتناوله باستمرار طوال موسمه الآتي:-

يحتوي التين الشوكي على مركبات مضادة للأكسدة مثل الفلافونويدات والبيتالينات، التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

التين الشوكي غني بفيتامين C وE، مما يساعد في ترطيب البشرة، وتحفيز إنتاج الكولاجين، وتقليل التجاعيد، ومقاومة علامات الشيخوخة.

بفضل احتوائه على الألياف الغذائية، يساهم التين الشوكي في تحسين عملية الهضم، والوقاية من الإمساك، وتنظيم حركة الأمعاء.

يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومطهرة تساعد في تهدئة التهابات الجلد، والتقليل من ظهور البثور وحب الشباب.

تشير بعض الدراسات إلى أن التين الشوكي يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، ورفع الكوليسترول الجيد، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

تستخدم مستخلصات التين الشوكي أو زيته في الكثير من منتجات العناية بالبشرة، بفضل قدرته على تفتيح البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة.

الألياف الموجودة في التين الشوكي تساعد في إبطاء امتصاص السكر في الدم، مما يجعله خيار مناسب لمرضى السكري عند تناوله بكميات معتدلة.

زيت بذور التين الشوكي يعد من الزيوت الثمينة التي ترطب فروة الرأس وتغذي الشعر، وتزيد من لمعانه وقوته.

بفضل محتواه من فيتامين C ومضادات الأكسدة، يساعد التين الشوكي على تقوية جهاز المناعة، وزيادة مقاومة الجسم للعدوى والأمراض.

يحتوي التين الشوكي على نسبة عالية من الماء، ما يجعله فاكهة مثالية لترطيب الجسم في فصل الصيف، والوقاية من الجفاف.

يساعد زيت التين الشوكي في تقوية بصيلات الشعر وتحفيز نموه، لاحتوائه على الأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات المغذية.

يساهم في تنظيم ضغط الدم لاحتوائه على البوتاسيوم، كما أنه يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين الدورة الدموية.

قليل السعرات الحرارية ويحتوي على ألياف تعزز الإحساس بالشبع، ما يجعله صحى لمن يسعون لإنقاص الوزن.

أضرار التين الشوكي

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه رغم فوائد التين الشوكي، إلا أن هناك بعض النقاط التي يجب الانتباه لها:

قد يسبب الإمساك في حال الإفراط في تناوله بسبب البذور الكثيفة.

يجب تقشيره بعناية لتجنب الأشواك الصغيرة التي قد تلتصق بالجلد.

يفضل عدم الإفراط في تناوله من قبل مرضى الكلى دون استشارة الطبيب.

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