فوائد التين الشوكي، يخفض الوزن والكوليسترول بالدم ويحمى من أمراض القلب

فوائد التين الشوكي، التين الشوكي من الفاكهة الشعبية الشهيرة على مستوى العالم وهو فاكهة موسمية تنتشر بالشوارع فى المنزل فصل الصيف ولها عشاقه.

وفوائد التين الشوكي، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن التين الشوكي، أو ما يعرف أيضا بـ"الصبار" أو "البرشومي"، من الفواكه الصيفية المميزة التي تنمو في المناطق الجافة والصحراوية، ويتميز بمذاقه الحلو المنعش وقيمته الغذائية العالية، ولا تقتصر أهمية التين الشوكي على طعمه اللذيذ فقط، بل يحمل في طياته مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية والجمالية للجسم والبشرة والشعر، بفضل احتوائه على مجموعة غنية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

القيمة الغذائية للتين الشوكي

وأضاف السيد: يحتوي التين الشوكي على فيتامين C وE وA، وفيتامينات B المركّبة (B1، B2، B3، B6)،والحديد، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والفسفور، والألياف الغذائية، ومضادات الأكسدة، ونسبة عالية من الماء (أكثر من 80%)، ذلك مع سعرات حرارية قليلة نسبيا

فوائد التين الشوكي للصحة

فوائد التين الشوكي للصحة

وتابع، أن من فوائد التين الشوكي للصحة:-

يحتوي التين الشوكي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، مما يساعد على تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك.

يساهم في تنظيف القولون وتنظيم حركة الأمعاء، ويقلل من أعراض القولون العصبي.

أظهرت بعض الدراسات أن التين الشوكي يساعد في خفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري، خاصة النوع الثاني.

يبطئ امتصاص السكريات في الأمعاء بفضل الألياف القابلة للذوبان.

يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار، ورفع الكوليسترول الجيد، ويقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والجلطات القلبية.

يحتوي على البوتاسيوم، الذي ينظم ضغط الدم.

لاحتوائه على فيتامين C ومضادات الأكسدة، يقوي التين الشوكي جهاز المناعة ويقي من الالتهابات والأمراض الفيروسية.

يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة مثل البيتالين والفلافونويد التي تحارب الشوارد الحرة وتقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان مثل سرطان القولون والمعدة.

يشعر بالشبع لفترة طويلة بفضل الألياف، ويحتوي على سعرات حرارية منخفضة، مما يجعله مهم في الأنظمة الغذائية.

غني بالكالسيوم والمغنيسيوم والفسفور، وهي معادن مهمة لصحة العظام والوقاية من الكسور والهشاشة.

يساعد في ترطيب البشرة ومنع جفافها، خاصة في فصل الصيف.

مضادات الأكسدة تحارب علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد والبقع الداكنة.د، ومكافحة حب الشباب والالتهابات الجلدية.

يمتلك خصائص مضادة للالتهاب تساعد في تهدئة البشرة وتقليل حب الشباب.

يمكن استخدام زيته (زيت التين الشوكي) موضعيا على البشرة.

يحفز نمو الشعر وتقوية فروة الرأس، ويحتوي على فيتامينات ومعادن تغذي بصيلات الشعر، وتساعد على نموه وتقويته.

زيت بذور التين الشوكي يرطب فروة الرأس ويمنع التساقط.

فوائد زيت التين الشوكي

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، يستخلص زيت التين الشوكي من بذوره، وهو من الزيوت النادرة والثمينة ويستخدم في مستحضرات العناية بالبشرة والشعر.، وهو غني بفيتامين E بنسبة تفوق زيت الأركان، ويستخدم في تفتيح البشرة وتوحيد لونها، ويقلل من التجاعيد والهالات السوداء، ويرطب الشفاه والجلد الجاف.

محاذير تناول التين الشوكي

واضاف السيد، أن الإفراط في تناول التين الشوكي قد يسبب:

الإمساك الشديد إذا لم يتم شرب كمية كافية من الماء.

انسداد معوي في حالات نادرة بسبب بذوره.

يفضل تجنبه للأطفال الصغار وكبار السن الذين يعانون من مشاكل في الهضم.

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