محافظ الشرقية يبدأ اجتماع المجلس التنفيذي بالوقوف دقيقة حداد على عامل نظافة توفي أثناء عمله

محافظ الشرقية يجتمع
محافظ الشرقية يجتمع مع المجلس التنفيذي

ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماع المجلس التنفيذي، لبحث ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة والتي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين. 

محافظ الشرقية يشدد على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وجاء ذلك في حضور  الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والدكتورة هند حازم عضو مجلس النواب ومديري إدارات المرور والحماية المدنية والمرافق ومباحث التموين وممثلًا عن الكنيسة ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات العامة والنوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام. 

واستهل المحافظ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على روح العامل بإدارة تحسين البيئة بحي ثان والذي وافته المنية أثناء تأدية عمله وكذلك ضحايا حادث انهيار عقار شارع مولد النبي بمدينة الزقازيق داعيًا المولي عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. 

وأشاد المحافظ بجهود رجال الحماية المدنية ووحدة التدخل السريع وقوات الأمن والإسعاف والأجهزة التنفيذية في سرعة التعامل بكل التزام ومهنية مع حادث انهيار عقار شارع مولد النبي والتي أسفرت عن إنقاذ عدد من الأرواح وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لبعضهم بموقع الحادث

كما قدم المحافظ التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي  بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم على الشعب المصري العظيم بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

مباحث التموين 

 وثمن محافظ الشرقية الدور البارز لمديريتي الزراعة والتموين ومباحث التموين وكافة الجهات المشاركة في نجاح موسم توريد القمح 2025 وتصدر المحافظة المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية مطالبًا الجميع بالاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعمل لتظل المحافظة في مركز الصدارة خلال الأعوام القادمة. 

تذليل ايه عقبات تواجه المواطنين

وحرص المحافظ علي تقديم الشكر للعاملين بـغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والغرف الفرعية وللسادة القضاة والأجهزة الأمنية والتنفيذية ورجال الإعلام والصحافة على الأداء المتميز خلال انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وتذليل أية عقبات تواجه المواطنين لضمان الإدلاء بأصواتهم بصورة مشرفة أمام العالم  أجمع.

ورحب المحافظ بالعميد أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة وكذلك الدكتور محمد بشار مدير مديرية الطب البيطري بمناسبة توليهما مهام عملهما الجديد بالمحافظة متمنيًا له التوفيق والسداد والنهوض بمنظومة العمل. 

محافظ الشرقية يستقبل مدير مديرية الطب البيطري الجديد

كما قام محافظ الشرقية بتكريم العميد رياض الرماح المستشار العسكري السابق للمحافظة وكذلك تكريم اللواء دكتور ابراهيم محمد متولي وكيل أول الوزارة مدير مديرية الطب البيطري السابق وصبحي الهادي رئيس مركز ومدينة مشتول السوق لبلوغه السن القانوني للمعاش وذلك بمنحهم ميداليات تذكارية وشهادات تقدير تقديرًا لأدائهم المتميز خلال فترة عملهم بالمحافظة 

وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة هند حازم عضو مجلس النواب بعض المشكلات التي يعاني منها ذوي القدرات والهمم وخاصة أصحاب الكراسي المتحركة ليوجه المحافظ علي الفور رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري المديريات الخدمية بتذليل كافة العقبات أمامهم وتلبية كافة احتياجاتهم كونهم شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع.

شهد الاجتماع قيام محافظ الشرقية بتكريم (4) من العاملين بالديوان العام بمنحهم شهادات تقدير وذلك لبلوغهم السن القانوني للمعاش ولما قدموه من جهد وأداء متميز خلال فترة عملهما بالجهاز الإداري حيث كرم صبحي الهادي سليمان رئيس مركز ومدينة مشتول السوق  أشرف عبد الحميد نصر إدارة الأمن وفايز نجاح محمد بمكتب المستشار القضائي.وهاجر جودة السيد بالإدارة العامة لحماية أملاك الدولة.بالإضافة إلى المهندس حسام محمد حسن بالإدارة الهندسية بالمحافظة.

وأكد محافظ الشرقية أن هذا التكريم يأتي ترسيخًا لقيم الوفاء والعرفان بالجميل لمن أدوا دورهم فى خدمة الوطن بالمواقع التنفيذية المختلفة، ويؤكد أهمية العمل بروح الفريق الواحد داخل المؤسسة الواحدة لتنفيذ الخطط الإستراتيجية والتنموية لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بكافة قطاعات العمل المختلفة.

وأعرب المكرمون عن امتنانهم وشكرهم متمنين لـمحافظ الشرقية ولأعضاء المجلس التنفيذي مزيدًا من العطاء والعمل لاستكمال مسيرة التنمية وإنجاز كافة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

