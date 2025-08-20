إزالة 29 حالة تعد على أملاك دولة وأراض زراعية بالشرقية

شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على استمرار تنفيذ المرحلة الأولى للموجة ٢٧ لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي بدأت يوم ٩ أغسطس ومستمرة حتى ٢٢ من نفس الشهر.

إزالة 29 حالة تعد على أملاك الدولة

وقال المحافظ: إن الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية نجحت في إزالة ٢٤ حالة تعد بالمباني على مساحة ٩٠٢٣ مترًا من أملاك الدولة، و5 حالات تعد على الأراضي الزراعية على مساحة ٣٩ فدانا و١٢ قيراطا.

تنفيذ الازالة بمراكز الشرقية

وأشار إلى أنه جرى تنفيذ أعمال الإزالة في مراكز: أولاد صقر وكفر صقر والحسينية والزقازيق وههيا ومنيا القمح.

حماية أملاك الدولة

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية أملاك الدولة والتصدي لأي تعديات بكل حزم وفقًا للقانون.

