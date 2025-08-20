الأربعاء 20 أغسطس 2025
محافظات

إزالة 29 حالة تعد على أملاك دولة وأراض زراعية بالشرقية

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضى

شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على استمرار تنفيذ المرحلة الأولى للموجة ٢٧ لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي بدأت يوم  ٩ أغسطس ومستمرة حتى ٢٢ من نفس الشهر.

محافظ الشرقية: إزالة 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية

إزالة 29 حالة تعد على أملاك الدولة 

 وقال المحافظ: إن الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية نجحت في إزالة ٢٤ حالة تعد بالمباني على مساحة ٩٠٢٣ مترًا من أملاك الدولة، و5 حالات تعد على الأراضي الزراعية على مساحة ٣٩ فدانا و١٢ قيراطا.

 تنفيذ الازالة بمراكز الشرقية 

وأشار إلى أنه جرى تنفيذ أعمال الإزالة في مراكز: أولاد صقر وكفر صقر والحسينية والزقازيق وههيا ومنيا القمح.

محافظ الشرقية: إزالة 6 حالات بناء مخالف بالحسينية

حماية أملاك الدولة 

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية أملاك الدولة والتصدي لأي تعديات بكل حزم وفقًا للقانون.

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية المرحلة الاولي الموجة 27 للازالات املاك الدولة الارض الزراعية التعديات بالمخالفة

