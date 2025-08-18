محافظ الشرقية يتفقد خط تصريف مياه الأمطار بنفق عرابي

الإثنين 18 أغسطس 2025
 تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال تعديل خط تصريف مياه الأمطار بنفق عرابي بمدينة الزقازيق، وذلك لمتابعة معدلات أداء العمل وتذليل أي عقبات أمام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الانتهاء منها في أسرع وقت، وذلك في إطار متابعته المستمرة لمعدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بنطاق المحافظة.  

محافظ الشرقية يتابع الاستعدادات لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لموسم 2025

 

 قدم المهندس أيمن خيري رئيس قطاع مدينة الزقازيق بشركة مياه الشرب والصرف الصحي شرحًا تفصيليًا لمحافظ الشرقية، عن طبيعة الأعمال الجارية، وتمت الإشارة إلى أنه جاري تغيير أقطار خط طرد تصريف مياه الأمطار بنفق عرابي بمدينة الزقازيق لتصبح 10 بوصة، وذلك بطول 300 متر، مع إقامة غرفة تهدئة، وكذلك خط انحدار بطول 50 م، وذلك لسرعة تصريف المياه وتحقيق السيولة المرورية بالنفق خاصة في حالة سقوط الأمطار الغزيرة بفصل الشتاء، لافتًا إلى أنه من المُقرر الإنتهاء من جميع الأعمال نهاية الإسبوع الجاري.

 

وشدد المحافظ على رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي أول بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وتذليل أي عقبات مع إلزامها بتنفيذ المواصفات القياسية والجدول الزمني المحدد.موجها رجال المرور برفع السيارات المتواجدة بموقع تنفذ الأعمال ونقلها لمكان آخر حفاظًا عليها ولتهئية الأجواء المناسبة للشركة المنفذة للقيام بعملها دون حدوث تكدسات مرورية بالمنطقة. 

كما كلف محافظ الشرقية رئيس حي أول بالتنسيق مع مدير هيئة السكك الحديدية للبدء فورًا رفع كفاءة وتجميل سور السكة الحديد بشارع النقراشي مع مراجعة المباني العتيقة بالمنطقة والتأكد من إدراجها بسجل المنشآت ذات الطراز المعماري المتميز مع التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة الصادرة للعقارات التي تمثل خطرًا على حياة المواطنين، موجهًا بتسوير قطعة أرض فضاء مستغلة كجراج للسيارات  لإضفاء لمسة جمالية وحضارية على المنطقة.

وفي نهاية الجولة حرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين واستمع لمشاكلهم موجهًا الجهات المعنية بفحصها وإيجاد حلول عاجلة لها في إطار الإمكانات المتاحة، مؤكدًا استمرار جولاته التفقدية لمواقع العمل المختلفة وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.

محافظ الشرقية: إزالة 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية

 ورافق المحافظ محمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق وأحمد ضاحي رئيس حي أول، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان

