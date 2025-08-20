محافظ الشرقية يستجيب لشكوى أهالي "بهنيا" ويكلف بفحص مياه الشرب
كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة فحص شكوى أهالي قرية بهنيا التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم والتأكد من جودة المياه ومطابقتها للمواصفات القياسية.
وقام رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتشكيل لجنة ضمت رئيس فرع مياه الشرب بمدينه ديرب نجم، وفريق عمل المعمل وشبكات المياه وذلك لفحص عينات مياه وقياس قيمه الكلور المتبقي وكذلك قيمة الإس الهيدروجيني والعكارة.
مطابقة المياه للكود المصرى
وجاء ذلك للتأكد من صلاحية المياه للاستخدام الآدمي حيث تبين مطابقة المياه للكود المصري وعدم وجود تغير في لون ورائحة وطعم مياه الشرب بالقرية.
وقدم الأهالي الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذى لسرعة الاستجابة لشكواهم وفحصها والعمل على حلها فى اسرع وقت ممكن.
