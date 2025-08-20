الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية يستجيب لشكوى أهالي "بهنيا" ويكلف بفحص مياه الشرب

فحص مياه الشرب
فحص مياه الشرب

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة فحص شكوى أهالي قرية بهنيا التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم والتأكد من جودة المياه ومطابقتها للمواصفات القياسية. 

محافظة الشرقية توزع مياه باردة وعصائر على عمال النظافة ( صور)

وقام رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتشكيل لجنة ضمت رئيس فرع مياه الشرب بمدينه ديرب نجم، وفريق عمل المعمل وشبكات المياه وذلك لفحص عينات مياه وقياس قيمه الكلور المتبقي وكذلك قيمة الإس الهيدروجيني والعكارة.

 

محافظ الشرقية يتفقد خط تصريف مياه الأمطار بنفق عرابي

مطابقة المياه للكود المصرى 

  وجاء ذلك للتأكد من صلاحية المياه للاستخدام الآدمي حيث تبين مطابقة المياه للكود المصري وعدم وجود تغير في لون ورائحة وطعم مياه الشرب بالقرية.

وقدم الأهالي الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذى لسرعة الاستجابة لشكواهم وفحصها والعمل على حلها فى اسرع وقت ممكن. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جولاه التفقدية امس قرية بهنيا رئاسة مركز ديرب مدينة ديرب استجابة فوريه وسريعة المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يتفقد خط تصريف مياه الأمطار بنفق عرابي

محافظة الشرقية توزع مياه باردة وعصائر على عمال النظافة ( صور)

مياه الشرقية تنظم أنشطة توعوية وتثقيفية للأطفال بمركز شباب أبو كبير

مياه الشرقية تنظم ندوة تثقيفية بمقر كنيسة الشهيد مارمينا بأولاد صقر

الأكثر قراءة

قرار حاسم بحل أزمة نادي الزمالك ووزارة الإسكان، اعرف التفاصيل

يظهر ضعف البرلمان، رسالة قوية لـ توفيق عكاشة على تعديل ساعات العمل من 5 فجرًا لـ 12 ظهرًا

صدمة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

الصحة تحسم الجدل حول وجود مواد مسرطنة في الشعرية سريعة التحضير

أخبار مصر: تنفيذ حكم الإعدام في قاتل شيماء جمال، فساد بالملايين بشركة بترول كبرى، إسرائيل تستدعي الاحتياط، وثورة ضد الحكام

الأهلي يجهز حافلات خاصة لنقل لاعبيه لتقديم واجب العزاء في والد الشناوي

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

الإمارات تبدأ تدريس الذكاء الاصطناعي للتلاميذ وتلغي امتحانات التيرم الثاني

خدمات

المزيد

عيار 21 يسجل 4530 جنيها، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار بالبنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-8-2025

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا دخل سيدنا موسى القرية على حين غفلة من أهلها؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

لمن تكون حضانة الطفل المكفول بعد طلاق الزوجين؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم المتسول في المنام وعلاقته بالمشاكل وضيق الحال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads