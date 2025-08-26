مستشفى الزقازيق العام بالشرقية تجري عمليات قسطرة قلبية دقيقة لإنقاذ عدد من المرضى

تمكن الفريق الطبى لقسطرة القلب بمستشفى الزقازيق العام من إنقاذ المريضة س -ا -ع اليوم وذلك بإجراء جراحة عاجلة بالقلب لنزع سلك منظم ثنائي قاطع للارتعاش صادم تالف وتم إعادة تركيب سلك جديد بنجاح وتوصيله بالبطارية والجهاز يعمل بنجاح والمريض بحالة جيدة أكد ذلك محمد يحيى الصادق مدير عام المستشفى.

وأضاف أن ذلك يأتي بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وبتعليمات الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية.

الدكتور شريف شاهين

وذلك بمتابعة الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات،والدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة وذلك برئاسة الأستاذ الدكتور السيد فرج المشرف على وحدة القسطرة بالمستشفى الدكتور محمد ذردق استشارى كهربية القلب والقسطرة والدكتور حسام عطية استشاري القلب القسطرة ومدير وحدة القسطرة بمستشفى الزقازيق العام الدكتور بيتر عادل طبيب مقيم.القلب.وعبد الحميد فني القسطرة القلبية.

ثقب قطره 16 مم بالقلب

وقال إن المريضة جاءت الى المستشفى تعانى من عيب مركب بالقلب وثقب بطينى قطره 16 مم تحت الصمام الأورطى وثقب بطينى قطرة 5 مم مع وجود انسداد بمخرج البطين الأيمن ثنائى الحجيرة وتم إجراء جراحة قلب مفتوح لاغلاق تقبى القلب برقعة صناعية جورتكس واعادة هيكله مخرج البطين الأيمن وخرجت المريضة وعى الآن بحالة مستقرة وتحت المتابعة.

عيب خلقي مركب لشاب 17 سنة

كما جاء شاب عمره 17 عاما يعانى من عيب خلقى مركب بالقلب وهو عبارة عن ثقب أذينى حجمة حوالى 3 سم مغلق بجزء من الصمام الأورطي مما أدى إلى ارتجاع شديد بالصمام الأورطى مع وجود التصاقات بالصمام وبغشاء ما تحت الصمام مع ارتفاع شديد بضغط الشريان الرئوى وتم إجراء جراحة قلب مفتوح عالية الخطورة حيث تم اغلاق ثقب البطنين وإصلاح الصمام ثلاثى الشرفات واستئصال الغشاء ما تحت الصمام مع فك الالتصاقات بالصمام الأورطى وايضا تم عمل اصلاح للصمام الاورطي والحالة الان مستقرة وتحت الرعاية والإشراف الطبى بالمستشفى وأشار مدير المستشفى إلى أن جميع العمليات تم إجراؤها على نفقة الدولة ولم يتكلف المواطن أى مصاريف.

الدكتور محمد العقاد مدير عام المجالس الطبية

وقال الدكتور محمد العقاد المدير العام للمجالس الطبية المخصصة أن وزارة الصحة الآن تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتيسير حصولهم على خدمات علاجية متكاملة، ودعم ذوى الهمم، وتعزيز دمجهم فى المجتمع، مع ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة تغطى جميع محافظات الجمهورية.مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل لتوسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع التركيز على تيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات وتابع: أتحنا إمكانية الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة باستخدام بطاقة الرقم القومى عبر الرابط الموضح على موقع الوزارة.

إصدار 2 مليون قرار على نفقة الدولة

وأوضح مديرعام المجالس الطبية المتخصصة أنه تم إصدار 2 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 13.5 مليار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، موضحا أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ 1.6 مليون مواطنًا، وشملت قائمة القرارات التخصصات الطبية الأورام وجراحات الأوعية الدموية والأشعة التداخلية وأمراض الكبد وجراحات الوجه والفكين وأمراض الغدد والمناعة والتأهيل الطبى والكلى الصناعى وأمراض الدم وجراحات العمود الفقرى والمسالك البولية والأنف والأذن والحنجرة والجراحة العامة والأمراض الجلدية والعصبية وطب العيون والعظام.

حوكمة الإجراءات الطلبة

واشار العقاد الى التزام الوزارة بحوكمة الإجراءات الطبية، وتسهيل حصول ذوى الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال لجان طبية متخصصة تابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية، والقوات المسلحة، والشرطة. بعد اكتمال الكشف الطبى، تُحال الطلبات إلى وزارة التضامن الاجتماعى لإصدار البطاقة وأن القرار لغير المشتركين بمظلة التأمين الصحى يتم استخراج القرار بالرقم القومى للمريض مع تقرير اللجنة الثلاثية من الأطباء بالجهة المعالجة.

