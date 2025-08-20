الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية ينتقل إلى موقع العقار المنهار في الزقازيق

محافظ الشرقية في
محافظ الشرقية في موقع انهيار عقار سكني،فيتو

انتقل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، يرافقه القيادات الأمنية والتنفيذية، إلى موقع انهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، لمتابعة جهود الإنقاذ وانتشال الضحايا والمصابين.

محافظ الشرقية يستجيب لشكوى أهالي "بهنيا" ويكلف بفحص مياه الشرب

وكان العقار قد انهار اليوم، ما أسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين، فضلًا عن وجود مفقودين تحت الأنقاض، فيما تواصل قوات الحماية المدنية بالشرقية والإنقاذ جهودها لرفع الركام والبحث عن ناجين.

انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو
انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو
انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو
انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو
انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو
انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو
انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو
انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو
انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو
انهيار عقار سكني بالزقازيق، فيتو

وفرضت الأجهزة الأمنية بالشرقية طوقًا حول محيط العقار المنهار لتأمين عمليات الإنقاذ ومنع اقتراب المواطنين، في الوقت الذي تم فيه الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انهيار عقار سكني بالزقازيق حوادث محافظة الشرقية محافظ الشرقية حوادث اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

ضبط مصنعين لإنتاج الأسمدة والمخصبات المغشوشة في الشرقية

صيانة فندق عائم بأسوان وإنزاله للمياه بحضور سفراء أفارقة (صور)

كامل الوزير وعلاء فاروق يبحثان التوسع في تصنيع الزبيب وتوطين صناعة الكتان

انتشال عدد من القطع الأثرية الغارقة تحت مياه البحر المتوسط غدا

ياسر إدريس: السباحة المصرية على الطريق الصحيح ولدينا علاقات جيدة مع الاتحادات العربية

الأكثر قراءة

قرار حاسم بحل أزمة نادي الزمالك ووزارة الإسكان، اعرف التفاصيل

يظهر ضعف البرلمان، رسالة قوية لـ توفيق عكاشة على تعديل ساعات العمل من 5 فجرًا لـ 12 ظهرًا

صدمة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

كارثة على الطريق، سائق نقل جماعي يتعاطى المخدرات أثناء قيادته والركاب يستغيثون بالشرطة (فيديو)

الصحة تحسم الجدل حول وجود مواد مسرطنة في الشعرية سريعة التحضير

أخبار مصر: تنفيذ حكم الإعدام في قاتل شيماء جمال، فساد بالملايين بشركة بترول كبرى، إسرائيل تستدعي الاحتياط، وثورة ضد الحكام

الأهلي يجهز حافلات خاصة لنقل لاعبيه لتقديم واجب العزاء في والد الشناوي

الإمارات تبدأ تدريس الذكاء الاصطناعي للتلاميذ وتلغي امتحانات التيرم الثاني

خدمات

المزيد

عيار 21 يسجل 4530 جنيها، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار بالبنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-8-2025

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا دخل سيدنا موسى القرية على حين غفلة من أهلها؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

لمن تكون حضانة الطفل المكفول بعد طلاق الزوجين؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم المتسول في المنام وعلاقته بالمشاكل وضيق الحال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads