محافظ الشرقية ينتقل إلى موقع العقار المنهار في الزقازيق

انتقل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، يرافقه القيادات الأمنية والتنفيذية، إلى موقع انهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، لمتابعة جهود الإنقاذ وانتشال الضحايا والمصابين.

وكان العقار قد انهار اليوم، ما أسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين، فضلًا عن وجود مفقودين تحت الأنقاض، فيما تواصل قوات الحماية المدنية بالشرقية والإنقاذ جهودها لرفع الركام والبحث عن ناجين.

انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو

انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو

انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو

انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو

انهيار عقار سكني بالزقازيق، فيتو

وفرضت الأجهزة الأمنية بالشرقية طوقًا حول محيط العقار المنهار لتأمين عمليات الإنقاذ ومنع اقتراب المواطنين، في الوقت الذي تم فيه الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.