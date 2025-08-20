محافظ الشرقية يعلن حصيلة انهيار عقار الزقازيق: 6 وفيات و6 مصابين

شهدت محافظة الشرقية حادث انهيار عقار سكني قديم بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين، وذلك وفقًا لتصريحات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.

رفع انقاض المنزل المنهار

وأكد المحافظ استمرار جهود قوات الحماية المدنية بالشرقية بالتعاون مع وحدة التدخل السريع في رفع أنقاض المنزل المنهار، مشيدًا بدورهم في البحث عن المفقودين وإنقاذ المصابين.

موقع انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو

اللجنة الهندسية المكلفة بمعاينة المنزل

كما أوضح أن اللجنة الهندسية المكلفة بمعاينة المنزل والمنازل المجاورة مستمرة في أعمالها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء المتضررين حفاظًا على أرواح المواطنين.

موقع انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو

موقع انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لموقع الحادث بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد كجك السكرتير العام المساعد، وعدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي الحماية المدنية والصحة والإسعاف ووحدة التدخل السريع.

محافظ الشرقية يتفقد موقع انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو

محافظ الشرقية يتفقد موقع انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو

تقديم الدعم والمساعدات العاجلة للمصابين وأسر المتوفين، وصرف التعويضات المقررة قانونيًا

وأشار المحافظ إلى تكليف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية بتقديم الدعم والمساعدات العاجلة للمصابين وأسر المتوفين، وصرف التعويضات المقررة قانونيًا، بالإضافة إلى تكليف وكيل وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين حتى تماثلهم للشفاء.

