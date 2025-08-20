محافظ الشرقية يتفقد مصابي عقار الزقازيق المنهار

توجّه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إلى مستشفيات جامعة الزقازيق للاطمئنان على الحالة الصحية لأحد المصابين في حادث انهيار العقار القديم بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، والذي كان يخضع لعملية جراحية عاجلة داخل غرفة العمليات إثر إصابته بكسر في الحوض، متمنيًا له الشفاء العاجل.

جميع المصابين يحظون بمتابعة دقيقة من الأطباء وأطقم التمريض

كما تابع المحافظ الحالة الصحية لمصاب آخر تم نقله إلى مستشفى الزقازيق العام بعد تعرضه لكدمات في الصدر والرأس، حيث يخضع حاليًا للرعاية داخل قسم العناية المركزة. وأكد أن جميع المصابين يحظون بمتابعة دقيقة من الأطباء وأطقم التمريض، مشيرًا إلى أن كافة الإمكانيات الطبية والبشرية مسخرة لخدمتهم وضمان استقرار حالتهم الصحية.

تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للمصابين وأسرهم

وشدد الأشموني على حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للمصابين وأسرهم، مؤكدًا أن سلامتهم أولوية، ومتقدمًا بخالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيًا لهم الصبر والسلوان.

حادث انهيار العقار أسفر عن سقوط ضحايا وإصابة 7 أشخاص

جدير بالذكر أن حادث انهيار العقار أسفر عن سقوط ضحايا وإصابة 7 أشخاص، تماثل 5 منهم للشفاء وغادروا مستشفيي الزقازيق الجامعي والعام بعد تلقي الرعاية اللازمة.

رافق المحافظ خلال جولته كل الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار وزير التعليم العالي للسياسات الصحية، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد يحيى مدير مستشفى الزقازيق العام.

