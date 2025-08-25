من فيلم "وتر واحد"، كواليس ظهور آسر ياسين مع ويجز في العلمين

تصدر الفنان آسر ياسين الترند مؤخرا بعد ظهوره مع مغني الراب ويجز، خلال إحدى الحفلات بالعلمين.

المفاجأة أن ظهور آسر ياسين كان بشخصية "فضل" التي يقوم بتصويرها حاليا ضمن أحداث فيلم "وتر واحد"، حيث ظهر بالتفاصيل التي ستكون عليها الشخصية ضمن أحداث الفيلم.

فيلم وتر واحد

فيلم "وتر واحد" بطولة كل من آسر ياسين وويجز ومايان السيد وتارا عماد وهو من تأليف وإخراج علي العربي، وإنتاج شركتي Ambient Light وFilm Square.

