شقيق شيرين عبد الوهاب يصدر بيانا هاما باسم العائلة بعد تصريحات حسام حبيب

أصدر محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا رسميًّا باسم العائلة، طالب فيه وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المفبركة التي تُنشر على لسان أي طرف.

وكتب محمد عبد الوهاب في بيان على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك" وقال: "بيان هام باسم العائلة: نرجو من وسائل الإعلام المحترمة عدم تناقل أخبار عن العائلة والانجراف وراء الشائعات والادعاءات والأخبار الكاذبة والمفبركة من قبل أي طرف أو من أي وسيلة إعلامية أو شخص".

وأكد شقيق شيرين، احتفاظ العائلة بحقها القانوني في مواجهة هذه الادعاءات، مضيفًا أن الرد على مثل هذه المهاترات ما هو إلا إهدار لوقت الجمهور والرأي العام، بل وصل الأمر -على حد وصفه- إلى درجة "تجعل الفرخة تشك أن أصلها كتكوت"، و"تقنعك أن الشمس تشرق من المغرب".

حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين

جاء هذا البيان بعد تصريحاتٍ أطلقها الفنان حسام حبيب خلال بث مباشر مع الإعلامية بسمة وهبة عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، هاجم فيها شقيق شيرين، متهمًا إياه بترويج الأكاذيب وتشويه صورته أمام الجمهور، ومحاولة إفساد علاقته بشقيقته.

وقال “حبيب”: للأسف أقرب الناس هما اللي بيهاجموني، وشقيقها بدل ما يشوه أخته ويشوهني يروح يهتم بيها. هو عنده قدرة يقنع الناس بالباطل، لكن أنا مش هسيب حقي ولا حق شيرين بالقانون، مشيرًا إلى أن هناك محاولات منظمة لإبعاده عن الفنانة وممارسة ضغوط نفسية عليه.

كما شدد حسام حبيب على أنه لن يتنازل عن حقه، قائلًا: هو بيضرب القانون عرض الحائط وبيزور تحريات، لكن القانون هو السيد وأنا مش هسيب حقي مهما حصل.

وأكد أنه بدأ بالفعل اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يحاول النيل من سمعته أو عرقلة حياته الشخصية.

وشدد أنه سيقف بجانب شيرين، ولن يتركها حتى عودتها للساحة الفنية من جديد، خلال الفترة المقبلة، مطالبًا الجمهور بدعمها.

وقال “حسام”، إنه زار شيرين في منزلها، من أجل الاطمئنان على صحتها، بسبب وعكة صحية تعرضت لها في الآونة الأخيرة.

واعترف الفنان حسام حبيب، بحبه للفنانة شيرين عبد الوهاب، رغم الخلافات والصراعات التي وقعت بينهما الفترة الماضية.

وأشار حسام حبيب، إلى أنه ما زال يشعر بالحب تجاه شيرين، قائلا: "أقوى حاجة في الدنيا هي العشرة".

وكان الفنان حسام حبيب بيانًا صحفيًا هاجم فيه المحامي السابق للفنانة شيرين عبدالوهاب، وذلك عقب التصريحات الأخيرة التي أطلقها الأخير، والتي ناشد خلالها كلًا من وزارتي الثقافة والصحة ونقابة المهن الموسيقية للتدخل من أجل "إنقاذ شيرين من طليقها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.