إلهام شاهين توضح حقيقة مطالبتها بتدريس قصة حياتها في مناهج التعليم (فيديو)

إلهام شاهين، فيتو
إلهام شاهين، فيتو

كشفت  الفنانة إلهام شاهين حقيقة تصريحاتها بتدريس تاريخها الفني فى مناهج التعليم، واصفة ما تم تداوله حول مطالبتها بتدريس تاريخها فى التعليم بأنه تفاهة.


وأكدت فى مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل"، تقديم الإعلامية نهال طايل، المذاع على قناة صدى البلد: " ما تم تداوله حول مطالبتي بتدريس تاريخي فى التعليم هيافة وتفاهة من الناس اللى بتكتب واللى بتصدق، ولو اللى كتب هذا الكلام عنده مصداقية فعليه بنشر الفيديو الذى يثبت طلبي هذا".

 

واضافت: " ما تم تداوله هو محاولة للهجوم عليا، وأعلم من هم الذين نشروا هذا الكلام فهذه لجان إلكترونية، ومن يطالب بتدريس تاريخه فى المناهج هو شخص مجنون، وليس من المعقول أن أطلب ذلك".

وتابعت: " الشخص اللى ادعي تدريس قصة حياتي فى المدارس غير أمين".

الفنانة إلهام شاهين

