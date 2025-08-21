يحيى الفخراني لـ فيتو: الملك لير أعادني إلى الحياة.. والمسرح القومي بيتي الحقيقي.. محمود ياسين “صاحب فضل عليَّ”.. وسعيد بمشاركة الشباب

أعرب الفنان يحيى الفخراني، عن سعادته بالنجاح الكبير الذى يحققه فى عرض مسرحية “الملك لير” على خشبة المسرح القومي، متابعا: “أعتبر المسرح بيتى الأول، حيث تتجاوز حدود العمل والاحتراف على خشبة المسرح، وأصبح بينى وبين خشبته ارتباط وجداني وإنساني يتجذر في ذاكرتي ووجداني”.

وأضاف الفخرانى فى تصريحات خاصة لـ “فيتو”: محمود ياسين كان له الفضل فى دخولى المسرح لأنه أول من شجعنى على خوض المسرح، بعرض “البهلوان”، متابعا: “المسرح القومى ليس مجرد خشبة، هو بيتى الحقيقي، ولما حصل الحريق كنت حزينا جدًا، مش قادر أدخل المكان، شعرت أن جزءا منى اتحرق، وتابعت الترميم لحظة بلحظة، ومارجعتش إلا لما أدركت إن المسرح رجع زى ما فى ذاكرتي.. نظيف، مضيء، وجاهز للفن”.

وعن استئناف عرض مسرحية “الملك لير”..قال “الفخراني”: “فى كل مرة اعتبره عرضًا جديدًا، فى كل ما يقدم، فالشخصية نفسها بها العديد من الزوايا المختلفة وبها عمق كبير، متابعا: أنا بحب القراءة فى كل الأوقات، وفى الملك لير كان لدى حرص كبير أن أقرأ كل ما يخص العمل من الترجمات المناسبة، كى أدرس جميع زوايا العمل”.

التحول الدرامي فى الشخصية

تحدث “الفخراني” عن دوره فى عرض”الملك لير” قائلا: أقدم شخصية رجل عجوز، وهو ما جعلنى أنحنى بالساعات لتقديم الشخصية، وهى واحدة من أكثر الشخصيات المسرحية تركيبًا وتعقيدًا”، مشيرًا إلى أن التحول الدرامى فى الشخصية، من القوة والاستبداد إلى الضعف والفقدان، يستلزم تحضيرًا طويلًا ودقيقًا، مضيفا: أنا مؤمن إن المسرح مش ثابت، وكل ليلة عرض مختلفة، الجمهور الجديد بيخلينى أكتشف حاجات جديدة، أغير نبرة، أفتح مشاعر، كأن (الملك لير) بيتولد من جديد كل ليلة.

أعرب “الفخراني” عن سعادته بمشاركة جيل من الشباب فى عرض الملك لير، مشيرا إلى أنه يعتبر مشاركتهم فى العرض نافذة أمل لهم جميعًا، قائلًا: “فوجئت بقدراتهم وطاقاتهم، وتمنيت لهم كل التوفيق، أنا دايمًا بحرص فى أى عمل أشاركه إن يكون معايا شباب، لأنهم مستقبل البلد، وهم اللى هيكملوا الرسالة”.

وكشف الفخرانى عن البعد الكوميدى فى “الملك لير”، قائلًا: النص فيه لحظات طرافة وسط التراجيديا، شكسبير عنده قدرة مذهلة على التوازن بين الألم والابتسامة.

نصوص شكسبير بتخاطب كل الأعمار

وعن وجود أكثر من مخرج للعرض أكد أن كل مخرج يتولى مهمة العمل له رؤية مختلفة تمامًا وهذا يضيف على العمل حيوية أكثر، قائلا:”المخرج مش بس بيرتب المشاهد، ده بيعيد صياغة الجوهر، بيختار اللحظات اللى يسلط عليها الضوء، وده بيخلّى العمل مختلف تمامًا، وده بيخلينى أستمتع بالشغل مع مخرجين مختلفين، كل مرة بتفتحلى نافذة جديدة.

وأضاف: نصوص شكسبير بتخاطب كل الأعمار، المهم هو كيف يتم تقديمها، لو المخرج اشتغل على تقديمها بروح معاصرة، الجمهور هيتجاوب جدًا، والدليل إقبال الناس على (الملك لير). الناس حضرت وشاهدت وشافت حكاية حقيقية تمسهم، وليس لأنهم يحبوني”.

واختتم الفخرانى حديثه: المسرح سيظل بيتى الأول، والمكان الذى أشعر فيه بالحياة الحقيقية، قائلا: كل ليلة عرض تجربة منفصلة، الجمهور يشاهدك أمامه، يضحك ويبكى معك، التمثيل هنا صادق أكتر، الممثل هو من يقود المشهد، وليس الكاميرا، المسرح فيه سحر خاص، هو المكان الذى أكتشف فيه نفسى من جديد”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.