فضل شاكر يرد على أخبار حفله المرتقب في مصر ويكشف دور شركة سعودية في التحكم بحفلاته

كشف النجم اللبناني فضل شاكر، حقيقة استعداده لحفل غنائي في مصر قريبًا.

وقال مدير أعمال فضل شاكر، إنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على إقامة حفلات للمطرب اللبناني في أي مكان بالعالم.

وسرعان ما نشر فضل شاكر بيان مدير أعماله في هذا الشأن لإعلام جمهوره من خلال إنستجرام.

حقيقة استعدادا فضل شاكر لإحياء حفل غنائي في مصر

وقال:" هناك شركة سعودية كبرى هي المسؤولة عن إطلاق أولى حفلات النجم اللبناني بعد العودة".

وطرح النجم اللبناني فضل شاكر، أغنيته الجديدة صحاك الشوق، وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب، وتأتي هذه الأغنية من بعد آخر أغانيه كيفك ع فراقي، والذي شارك فيها نجله محمد.

أغنية فضل شاكر الجديدة

أغنية فضل شاكر الجديدة صحاك الشوق من كلمات وألحان جمانة جمال وتوزيع حسام يحيي

ووقع الفنان اللبناني فضل شاكر ، عقدا مع إحدى الشركات الكبرى بالسعودية للإنتاج الموسيقي وتنظيم الحفلات.

ألبومات فضل شاكر الجديدة

وتضمن عقد فضل شاكر، إنتاج ألبومين غنائيين من المقرر طرحهما واحدا تلو الآخر، وتأتي هذه الخطوة بعد نجاحه الكبير بأغنية السينجل الذي طرحها مؤخرا وشاركه فيها نجله محمد.

وعادت قضية الفنان اللبناني فضل شاكر إلى واجهة الأحداث مجددًا لتتصدر تريند محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء قوية حول استعداده لتسليم نفسه إلى السلطات اللبنانية خلال الفترة القريبة، في ظل تعرضه لضغوط وتهديدات جدية تهدد حياته داخل مخيم عين الحلوة

قالت الإعلامية اللبنانية هنادي عيسى في تصريح خاص لـ فيتو إن الفنان فضل شاكر ينوي تسليم نفسه للقضاء اللبناني، وذلك بعد تعرضه لتهديدات بالقتل من قبل جماعات إسلامية في مخيم عين الحلوة.

يقيم فضل شاكر منذ سنوات داخل مخيم عين الحلوة، بعد أزمة مع الجيش اللبناني وفصائل مسلحة في جنوب لبنان، إثر موقفه من دعم الشيخ أحمد الأسير، حيث بدأت السلطات اللبنانية في ملاحقة فضل شاكر قانونيًا، ما دفعه للجوء إلى مخيم عين الحلوة.

وسعى فضل شاكر في أكثر من مناسبة إلى تأكيد براءته من التهم التي وجهت إليه، وعلى رأسها مواجهة الجيش اللبناني والقوات اللبنانية في الضاحية الجنوبية.

وأوضح المكتب الإعلامي للفنان فضل شاكر أنه قبل دخوله مخيم عين الحلوة، لم يكن صادرا في حقه أية مذكرة أو أي حكم، وعندما دخل المخيم هربًا من التهديد بالقتل، انهالت عليه الوثائق والأحكام من دون أن يكون هناك مبرر قانوني.

ونقل المكتب في بيان عن شاكر قوله: "أنا بريء، والقضاء صدَّق، غيابيًا، حكم براءتي من الاقتتال مع الجيش، والحكم منتشر على وسائل الإعلام"، طالبًا "من المعنيين أن يتم التعامل مع ملفي على أنه ملف لمواطن عادي، لأنه وبمجرد أن يتم التعاطي مع قضيتي من دون أن يكون هناك بُعد سياسي لها، فإن ٩٩٪ من المشكلة ستُحل".

