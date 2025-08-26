كان خايف، إلهام شاهين تكشف سر رسالتها إلى سعد لمجرد قبل حفله بالساحل

كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن رسالتها إلى الفنان المغربي سعد لمجرد، واصفة حفله بالساحل الشمالي بأكثر من رائعة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل خلال برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2": "سعد لمجرد كان أول مرة يجي مصر وخايف وهايب الجمهور المصر وحابب يتقرب ويتعرف على الفنانين المصريين وأظهر لنا كل الود".

وأضافت: "الفنانين من كل الوطن العربي هم أشقاء لينا وعزاز علينا جدًّا، ومصر طول عمرها هي الأم لكل الفنانين وبتحتضمنهم من كل الجنسيات وتعودنا على كدا".

وكانت الفنانة إلهام شاهين كشفت في نفس الحلقة، حقيقة مطالبتها بتدريس مسيرتها الفنية في المناهج التعليمية، قائلة إنها شائعة غير صحيحة، معقبة: "دي تفاهة وهيافة من الناس اللي بتكتب واللي بتصدق".

واضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل خلال برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2": "اللي قال عني الكلام ده ينزل الفيديو اللي قولت فيه كده، أكيد لو الكلام اللي قولته هيبقى مسجل في جهة ما، أنا بستغرب من اللي عمل كده وهو شخص مستفز وعمل كده علشان الناس تهاجمني واللي عملوا كده لجان سوشيال ميديا، واللي بيعلق مصدق ليه، هل أنت شوفتني أنا قولت كده!؟".

وأشارت الفنانة إلهام شاهين، إلى أنها لن تطالب بذلك الأمر، ومن يقول ذلك فهو شخص مجنون، مردفة أنها عقلانية للغاية ولا يمكن أن تقول تلك تصريحات “عبيطة” مثل ذلك.

وكشفت أنها هي من يقوم بالرد على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ردًّا على هجوم متابع كتب لها “يا رب تموتي”.

وقالت: "اللي كتب ده شخص مريض نفسيًّا وأنا رديت عليه كلنا هنموت، وأنا مش عارفة كتب ليه كاد هو أنا كاتمة على نفسه للأسف السوشيال ميديا عليها ناس كتير عايزة تتسلى، وفي ناس بتهاجمني طول الوقت بس انت بتهاجم ليه وتجاهل صفحتي لو في حاجة مش عجبتك، وأنا مستهدفة من 2013 من ايام حكم الإخوان".

إلهام شاهين ومنة عرفة

وعن موقفها من الفنانة منة عرفة:" منة بنوتة صغيرة غلطة واعتذرت عن خطأها، وأنا غالبا متسامحة إلا إذا كانت حاجة كبير وساعتها باخد حقي".

حفل سعد لمجرد بالساحل الشمالي

وتألق النجم المغربي سعد لمجرد الجمعة الماضي في حفل استثنائي بالساحل الشمالي وسط حضور كبير.



وفاجأ سعد لمجرد الحضور بظهوره بإطلالة مختلفة حيث ارتدي ملابس over size، وقبعة علي رأسه.

وقدم سعد لمجرد خلال حفله عددًا كبيرًا من الاغاني. ومنها أنت معلم، باغية واحد، غلطانة وغيرها.

آخر أعمال إلهام شاهين الدرامية

شاركت الفنانة إلهام شاهين في موسم رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس"، من بطولة: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، منة فضالي، خالد الصاوى، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبد الجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

