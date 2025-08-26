الأربعاء 27 أغسطس 2025
الفنانة إيمان رجائي تعلن انفصالها عن زوجها

الفنانه إيمان رجائي
الفنانه إيمان رجائي

أعلنت الفنانة إيمان رجائي انفصالها عن زوجها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.


وكتبت: "الحمد لله الذي يأتي دائمًا بكل الخير، تم الانفصال بيني وبين أبو أولادي.. الحمد لله".

 

مسرحية الملك لير

وآخر أعمال إيمان رجائي، مسرحية الملك لير، التي تُعرض حاليًا على خشبة المسرح القومي، وانطلق عرضها في يوليو الماضي، وتحقق نجاحًا كبيرًا وترفع شعار كامل العدد منذ انطلاق عرضها.

وآخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها الفنان إيمان رجائي هو مسلسل فراولة الذي عرض في رمضان 2024، بطولة كل من الفنانة نيللي كريم، أحمد فهيم، علا رشدي، شيماء سيف، توني ماهر، جيلان علاء، علاء مرسي، حجاج عبد العظيم، وآخرين، والعمل من إخراج محمد علي، وودارت أحداث العمل حول فراولة قارئة الفنجان.

 

 

 

