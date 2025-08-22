آداب عين شمس تفتح باب التحويل بين الأقسام لطلاب الفرقة الأولى

أعلنت كلية الآداب - جامعة عين شمس عن فتح باب التحويل بين الأقسام لطلاب الفرقة الأولى فقط، عبر شباك شئون الطلاب خلال الفترة من الأحد 24 أغسطس حتى الثلاثاء 26 أغسطس 2025.

لا يسمح بالتحويل إلى الأقسام التالية:

. علم النفس

اللغة الإنجليزية وآدابها

. الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

. الإرشاد السياحي

اللغات الشرقية وآدابها

.

. الحضارة الأوروبية واللغات القديمة

التحويل يتم وفقًا للشروط المقررة في العام الماضي.

على الطلاب الالتزام بالمواعيد والشروط المعلنة.

وتحتوي كلية الآداب جامعة عين شمس على 15 قسما بمختلف التخصصات الدراسية الاجتماعية والانسانية واللغات، كما أنها تتمتع بتاريخ عريق نظرا لأنها تتبع إحدى أعرق الجامعات المصرية.

ونستعرض خلال هذا التقرير، أقسام كلية الآداب جامعة عين شمس وشروط القبول بها.

شروط القبول بأقسام كلية الآداب جامعة عين شمس 2025/2026

قسم اللغة العربية وآدابها:

الأولوية للمجموع الكلي الأعلى في الثانوية العامة. أن يكون الطالب حاصلًا على (٦٥) درجة في مادة اللغة العربية.

قسم اللغة العبرية وآدابها:

الأولوية للمجموع الكلي الأعلى في الثانوية العامة. أن يكون الطالب حاصلًا على مجموع اللغات الثلاثة (60%) أي (108) درجة.

قسم اللغات الشرقية وآدابها:

الأولوية للمجموع الكلي الأعلى في الثانوية العامة. يشترط حصول الطالب على (٦٠%) أي (٨٤) درجة من مجموع اللغتين (اللغة العربية واللغة الإنجليزية).

قسم اللغة الإنجليزية وآدابها:

الأولوية للمجموع الكلي الأعلى في الثانوية العامة. يسمح بدخول اختبار القبول التحريري للحاصلين على درجة (50) في اللغة الإنجليزية بالثانوية العامة ويتم قبول الناجحين في الاختبار تنازليًا ولا يقبل القسم طلاب الانتساب.

قسم اللغة الفرنسية وآدابها:

الأولوية للمجموع الكلي الأعلى في الثانوية العامة. أن تكون اللغة الفرنسية هي اللغة الأوروبية الأولى للطالب في الثانوية العامة.

قسم الحضارة الأوروبية القديمة:

الأولوية للمجموع الكلي الأعلى في الثانوية العامة. أن يكون الطالب حاصلًا على (75%) أي (135) درجة في مجموع اللغات الثلاثة.

قسم التاريخ:

الأولوية للمجموع الكلي الأعلى في الثانوية العامة. يقبل القسم الطلاب من شعبتي الأدبي والعلمي بدون شروط.

قسم الجغرافيا:

الأولوية للمجموع الكلي الأعلى في الثانوية العامة. يقبل القسم الطلاب الحاصلين على (47) درجة في مادة الجغرافيا شعبة الأدبي. يقبل القسم الطلاب الحاصلين على (47) درجة في مادة (الرياضيات أو الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء) الشعبة العلمية.

قسم الدراسات الفلسفية:

الأولوية للمجموع الكلي الأعلى في الثانوية العامة. يقبل القسم الطلاب من شعبتي الأدبي والعلمي بدون شروط.

قسم علم النفس:

الأولوية للمجموع الكلي الأعلى في الثانوية العامة. أن يكون الطالب حاصلًا على نسبة (75%) أي (105) في مجموع اللغتين العربية والإنجليزية شعبتي الأدبي والعلمي. أن يكون الطالب حاصلًا على (60) درجة في مادة الإحصاء شعبة الأدبي. لا يقبل القسم طلاب الانتساب.

قسم علم الاجتماع:

الأولوية للمجموع الكلي الأعلى في الثانوية العامة.

قسم الإرشاد السياحي:

الأولوية للمجموع الكلي الأعلى في الثانوية العامة. اجتياز المقابلة الشخصية بالقسم. درجة اللغة الإنجليزية (47) درجة في اللغة الأجنبية الأولى الإنجليزية.

قسم الإرشاد السياحي الفرنسي: (قسم خاص بمصروفات)

الأولوية للمجموع الكلي الأعلى في الثانوية العامة. أن لا تقل درجة اللغة الأجنبية الأولى عن (42) درجة. اجتياز المقابلة الشخصية. يقبل البرنامج جميع الراغبين في الدراسة باللغة الفرنسية ممن تنطبق عليهم شروط القبول السابقة.

قسم دراسات المعلومات:

الأولوية للمجموع الأعلى على أن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الأجنبية الأولى.

قسم الدراما والنقد المسرحي:

الأولوية للمجموع الكلي الأعلى في الثانوية العامة. أن يكون الطالب حاصلًا على (90) درجة في مجموع اللغتين العربية والإنجليزية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.