ختام مؤتمر "تفعيل القيادات الطلابية" للاتحادات الرياضية للجامعات بالإسماعيلية

نظم الاتحاد الرياضي للجامعات، فعاليات مؤتمر "تفعيل القيادات الطلابية" لطلاب اللجان الرياضية بالاتحادات الطلابية، وذلك على مدار ثلاثة أيام بمعسكر القرش بالإسماعيلية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

بدأت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، بحضور كل من: الدكتور أحمد كامل، سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور ماجد العزازي، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس، والدكتور هشام عبد السلام، رئيس الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني الأهلية، والدكتور عمرو حداد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور أحمد حسان، مدير الإدارة العامة للنشاط الطلابي بوزارة الشباب والرياضة.

وشهد اليوم الأول تنظيم ندوتين؛ الأولى حول "التعصب الرياضي" ألقاها فتحي ندا نقيب المهن الرياضية، والثانية بعنوان "الرياضة أمن قومي" ألقاها اللواء أشرف عبد الحق مساعد وزير الداخلية الأسبق، واختتمت فعاليات اليوم بمجموعة من المسابقات، والأنشطة الترويحية بين الطلاب المشاركين، والتي تميزت بأجواء من المنافسة والمرح، أعقبها توزيع جوائز على الفائزين.

فيما شهد اليوم الثاني زيارة إلى متحف هيئة قناة السويس الجديد، أعقبها ندوة بعنوان "الذكاء الاصطناعي والرياضة الجامعية" حاضر فيها الدكتور طارق حجازي أستاذ بالجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، وأقيمت ورشة عمل حول تنظيم الفعاليات الرياضية والطلابية قدمها كل من محمد أمين، وياسر مبروك من الإدارة الفنية للاتحاد الرياضي المصري للجامعات، تلتها ورشة عمل عن القيادة والعمل الجماعي والفكر الإبداعي، واختتم البرنامج بتوجه الطلاب إلى مسرح قصر الثقافة بالإسماعيلية لحضور حفل فني ساهر للفنون الشعبية.

وفي اليوم الثالث، جرى عرض التوصيات وتوزيع عدد من المشروعات على الطلاب المشاركين لتنفيذها داخل الجامعات، أعقب ذلك حفل الختام الذي تضمن الكلمات الختامية وتوزيع الشهادات، والتقاط الصور التذكارية.

يذكر أن المؤتمر شهد مشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة يمثلون جامعات: (القاهرة، عين شمس، حلوان، الإسكندرية، قناة السويس، السويس، الجلالة، سيناء، الملك سلمان، أسيوط، سوهاج، جنوب الوادي، طنطا، بنها، السادات، الكندية، المصرية الإلكترونية، دراية، حورس، السلام، والأهرام الكندية

