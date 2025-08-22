التعليم العالي تكشف قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني، وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم لاختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وأعلن الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أعدت حملة إعلامية؛ لتعريف وتوعية طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بكيفية التنسيق والقواعد العامة للتقديم بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وتتضمن الأدلة الإرشادية العديد من الأسئلة التي يبحث طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية عن إجاباتها عند تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وناشدت وزارة التعليم العالي بوسائل الإعلام المختلفة، نشر الأدلة الإرشادية والوسائل التوضيحية للطلاب؛ لتعريفهم بها خلال فترة التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد.

قواعد تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد العليا

ويتم ترشيح طلاب الشهادات المعادلة (العربية - الأجنبية ) لكليات الجامعات الحكومية المصرية وفقا لمحافظة السكن التي يقوم بتسجيلها الطالب ضمن بياناته الأساسية على موقع مكتب التنسيق.

وبالنسبة للطلاب الحاصلين علي الشهادات عربية - أجنبية ( الراغبين في التقدم الالتحاق بالكليات العسكرية يتم إصدار إفادات المجموع الاعتباري الخاصة بهم وفقا لقواعد القبول بالجامعات الحكومية ويكون ذلك عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

تقديم المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية النظامية الفعلية للطالب وولي أمره في الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة طول مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية المعادلة على أساسها بشرط ان يقضي الطالب على الاقل %75% من إجمالي المدة الفعلية للدراسة اعتبارا من بداية الدراسة لنهايتها.

وتقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة وجواز سفر موضحا به تواريخ وجهة الدخول والخروج وشهادة تحركات موضحا بها تواريخ وجهة الدخول والخروج شريطة ان يستوفي الطالب %75% على الاقل من إجمالي المدة الفعلية للدراسة اعتبارا من بداية الدراسة لنهايتها.

