كلية الآداب جامعة عين شمس تجري استعداداتها للتقدم للاعتماد المؤسسي

عقدت أول اجتماعات فريق كلية الآداب جامعة عين شمس، للاعتماد المؤسسي تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة حنان كامل متولي، عميدة الكلية، الدكتورة هويدا عبد الحميد، مديرة وحدة الجودة وبرامجها، في إطار سعي كلية الآداب لاستكمال الاعتماد البرامجي.

يهدف هذا الاجتماع لتعزيز المكانة العلمية والأكاديمية والريادة للكلية، خاصةً أن الكلية تضم عددًا متنوعًا ومتميزًا من البرامج، كما أن مواردها المادية والبشرية تعتبر متميزة، قدمت الدكتورة هويدا عبد الحميد شرحًا وافيًا لكل عيار من معايير الاعتماد المؤسسي إلى جانب مؤشرات كل معيار.



تم خلال الاجتماع وضع خطة زمنية تتراوح ما بين ستة إلى تسعة أشهر للتقدم للاعتماد المؤسسي، حيث تتخللها زيارات دعم فني ومحاكاة لاختيار فريق العمل لعدد من الورش التدريبية. كما تم التنويه على البدء بجمع وثائق كل معيار، على ألا يستغرق ذلك أكثر من شهر من تاريخ انعقاد الاجتماع الأول.



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