ضوابط تقديم الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية لتنسيق الجامعات الحكومية

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني، وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم لاختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وأعلن الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أعدت حملة إعلامية؛ لتعريف وتوعية طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بكيفية التنسيق والقواعد العامة للتقديم بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وتتضمن الأدلة الإرشادية العديد من الأسئلة التي يبحث طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية عن إجاباتها عند تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وناشدت وزارة التعليم العالي بوسائل الإعلام المختلفة، نشر الأدلة الإرشادية والوسائل التوضيحية للطلاب؛ لتعريفهم بها خلال فترة التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد.

وسيتم نشر الأدلة الإرشادية وكافة الوسائل التوضيحية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والحسابات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام)



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس)



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):



