وزير الطيران: مصر من أوائل الدول الداعمة للتعاون الدولي بمجال النقل الجوي

شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في فعاليات الاجتماع الثاني عشر للجنة التنفيذية الموسعة التابعة لمفوضية الطيران المدني لدول أمريكا اللاتينية (LACAC)، والتي أقيمت بمدينة جواتيمالا؛ بالتنسيق مع منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وذلك بحضور وزراء ومسئولي الطيران المدني من مختلف الدول الأعضاء وممثلي المنظمات الدولية.

بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة إنغريد أزوسينا زيلايا فلوريان، المدير العام للمديرية العامة للملاحة الجوية المدنية ورئيسة لجنة الطيران المدني بأمريكا اللاتينية (LACAC)، أعقبها كلمة خوسيه فيرناندو سوريا نوبويزو، نائب وزير النقل بوزارة الاتصالات بجواتيمالا.

و في كلمته التى ألقاها خلال الأجتماع، أعرب الدكتور سامح الحفني، عن تقديره العميق لجهود مفوضية الطيران المدني لدول أمريكا اللاتينية في تعزيز التعاون المشترك، وتبني مبادرات تدعم مبادئ السلامة والكفاءة والاستدامة في صناعة النقل الجوي.

كما أوضح وزير الطيران المدني، أن دور الـ LACAC يعد دورًا محوريًا من خلال مواءمة مبادراتها الإقليمية مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وهو ما يُسهم في رفع كفاءة وأمن النقل الجوي على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف بأن مصر، إدراكًا منها لمسئولياتها الدولية، حرصت على الالتزام بتطبيق أعلى المعايير العالمية للطيران المدني، مضيفًا إلى أن وزارة الطيران المدنى اتخذت قرارًا استراتيجيًا بالإبقاء على الأجواء المصرية مفتوحة في الأوقات الاستثنائية التي أغلقت فيها بعض الدول المجاورة مجالاتها الجوية، وهو ما جسّد حرص الدولة المصرية على استمرار حركة الطيران وضمان الرحلات الجوية والتجارية دون انقطاع.

كما أكد الحفني على أن هذه السياسة تعبر عن مبادئ السلامة والأمن والتعاون، وتعزز الثقة بين الدول، وتشجع على توسيع التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، الأمر الذي يدعم مكانة مصر على الساحة الدولية ويجسد دورها الفاعل في منظومة الطيران المدني العالمي.

يذكر أن مفوضية الطيران المدني لدول أمريكا اللاتينية (LACAC) تضم في عضويتها 22 دولة؛ من بينها: الأرجنتين، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، المكسيك، كوبا، فنزويلا، بيرو، أوروجواي، جواتيمالا وغيرها، وتلعب دورًا بارزًا في مناقشة القضايا الفنية والقانونية والسياسية المرتبطة بصناعة الطيران في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

